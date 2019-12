A Autoridade Tributária (AT) admite que houve falhas na operação Stop que se realizou a 28 de maio deste ano em Valongo, no distrito do Porto, mas as “faltas observadas não justificam a instauração de processos disciplinares”, lê-se numa nota da AT publicada esta segunda-feira no site.

Porém, o presente processo ter permitiu “uma reflexão sobre a necessidade de adoção de medidas que habilitem os serviços centrais da AT a intensificar a coordenação geral e a supervisão de procedimentos executivos de massa ou que possam vir a ter maior exposição pública”, diz a mesma nota, que o Público avançou primeiro.

Naquele dia, uma equipa de membros do Fisco e da GNR deslocou-se para a rotunda de Valongo Alfena, no distrito do Porto, onde montou uma operação stop, mandado parar carros para cobrar dívidas.

O Governo considerou a operação “desproporcionada” face aos objetivos. A nota do Fisco publicada esta segunda-feira revela alguns dados sobre a operação que tinha o nome “Ação sobre rodas”.

“Nesta ação foram monitorizadas 4.576 matrículas de veículos, tendo sido detetadas 93 matrículas em circulação nas condições definidas, associadas a 88 devedores. Foram efetuadas 3 penhoras de veículos, 2 apreensões de veículos penhorados que se encontravam em circulação e apresentados no local 17 pedidos de pagamento em prestações e recebidos 40 pagamentos”, lê-se na nota.

“Dos veículos imobilizados, 4 pertenciam a pessoa diversa dos devedores previamente identificados, por ter ocorrido a transferência da propriedade em momento anterior à ação, 17 pertenciam a contribuintes que não reuniam as condições definidas na ação por os processos de execução fiscal terem sido extintos por pagamento durante os meses de abril e maio e 2 pertenciam a contribuintes que, entretanto, haviam sido declarados insolventes”, acrescenta a mesma nota.

