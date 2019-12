A expectativa de que o acordo comercial entre Pequim e Washington estaria para breve caiu por terra com Donald Trump a dizer que não há “prazo” para essa assinatura e a sinalizar que tal poderá mesmo acontecer só em 2020. Em reação, os mercados norte-americanos encerraram a segunda sessão da semana em terreno negativo.

O índice de referência, o S&P 500, recuou 0,63% para 3.094,30 pontos. Também no vermelho ficaram o tecnológico Nasdaq — que caiu 0,53% para 8.522,37 pontos — e o industrial Dow Jones — que desvalorizou 0,96% para 27.516,4 pontos.

Em declarações aos jornalistas, o presidente dos EUA, Donald Trump, frisou não haver um prazo para a assinatura do acordo comercial com a China, o que está a preocupar os investidores. Depois de a expectativa de que um acordo entre Pequim e Washington estaria para breve ter animado os mercados na semana passada, as declarações do presidente dos EUA sobre esta matéria surtiu agora o efeito contrário.

A somar aos comentários de Trump, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmou que serão aplicadas novas tarifas às importações chinesas a partir de 15 de dezembro, se não forem conseguidos avanços significativos nas conversações entre Pequim e Washington.

Os analistas sublinham que os investidores estão desapontados com estes sinais pouco otimistas em relação ao acordo comercial. Mais sensíveis a estas negociações comerciais, os títulos da Apple recuaram 1,78% para 259,45 dólares e os da Amazon desvalorizaram 0,65% para 1.769,96 dólares.

Na sessão desta terça-feira, destacam-se, em sentido contrário, os títulos da Audentes Therapeutics, que dispararam 105,98% para 58,93 dólares. Isto depois da japonesa Astellas Pharma ter anunciado a aquisição da empresa norte-americana por três mil milhões de dólares.