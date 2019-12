5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Banco de Portugal publica o Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro, o futuro do crédito especializado estará em discussão. Esta quarta-feira, os candidatos à liderança do PSD participam num debate e o BCE divulga dados sobre as taxas de juro do crédito e dos depósitos. Eurogrupo reúne.

BdP publica Relatório de Estabilidade Financeira

O Banco de Portugal apresenta, esta quarta-feira, o Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro de 2019. Este estudo avalia os riscos emergentes nos mercados e sistema financeiro português, identificando os possíveis choques adversos e avaliando as suas consequências para a estabilidade. No relatório divulgado em junho, o Banco de Portugal alertava para uma possível “interrupção abrupta” do dinamismo do mercado imobiliário em resultado, nomeadamente, de “eventuais alterações no quadro regulamentar nacional”.

Qual é o futuro do crédito especializado?

O futuro do crédito especializado estará em debate, esta quarta-feira, na conferência anual da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). O evento arranca às 09h00, no Hotel Real Palácio, em Lisboa, e contará com a presença de Lúcia Leitão (diretora do departamento de supervisão comportamental do Banco de Portugal), bem como de Paulo Núncio (ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais). Os economistas Ricardo Arroja e Jaime Quesado também estão na lista de oradores.

Candidatos à liderança do PSD em debate

Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz participam, esta quarta-feira, no primeiro debate entre candidatos à liderança do PSD. Em 2018, realizaram-se três debates entre os então candidatos à liderança do partido laranja (Rui Rio e Pedro Santana Lopes): dois televisivos e um radiofónico. As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se a 11 de janeiro, com um eventual segunda volta uma semana depois. O congresso do partido está marcado para entre 7 a 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.

Como estão os juros dos créditos e dos depósitos?

O Banco Central Europeu (BCE) divulga, esta quarta-feira, dados sobre as taxas de juros do crédito e dos depósitos relativos a outubro deste ano. No início de novembro, o BCE tinha notado que a taxa de juro dos novos créditos para a compra de casa contratualizados em setembro situou-se nos 0,95%, em média, um novo mínimo de sempre e a primeira vez que a fasquia dos 1% é quebrada. Esse valor recorde resulta de dois fatores: a persistência em torno de mínimos históricos dos indexantes usados no grosso dos empréstimos para a compra de casa em Portugal e, por outro lado, a aplicação de spreads cada vez mais baixos pelos bancos.

Eurogrupo tem reunião marcada

Os ministros responsáveis pelas Finanças dos Estados-membros da Zona Euro têm reunião marcada para esta quarta-feira. Este encontro segue o “formato inclusivo”, isto é, conta com a participação de todos os países do bloco comunitário. Na agenda, é a união bancária a ganhar maior destaque. Sobre esse tema e em entrevista ao Público, Mário Centeno — ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo — sublinhou que a União Bancária está “ao alcance” da área da moeda única. Ainda assim, o governante disse: “O que está em cima da mesa é um leque amplo de iniciativas que terão de ser levadas a cabo de forma gradual, sem provocar qualquer sobressalto nos mercados financeiros. Não podemos criar uma crise na tentativa de prevenir uma crise futura”.