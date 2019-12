As casas vão ficar ainda mais caras no próximo ano, embora a subida dos preços não seja tão acentuada como nos últimos anos. Quem o diz é a agência de notação financeira Moody’s, que prevê um aumento de 4% nos preços das casas em 2020. Portugal está entre os cinco países onde os preços da habitação mais vão subir.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, no primeiro semestre do ano, os preços das casas subiram 10,1% face ao mesmo período do ano passado, isto depois de terem aumentado 10,3% em 2018.

Ainda no ano passado, a Moody’s previu um crescimento entre os 7% e os 8% no preço das casas mas, agora, passados 12 meses, a agência revê em baixa essa estimativa. Para 2020, está previsto um aumento de apenas 4% no setor residencial. “Uma forte subida do preço da habitação, embora inferior à verificada nos últimos anos”, refere o relatório.

Ainda para o país, a Moody’s prevê “alguma quebra nos empréstimos à habitação” e a confiança dos consumidores “vai continuar robusta”. Já a taxa de desemprego “diminuirá ligeiramente”, prevendo-se que se fixe nos 6%, enquanto o PIB deverá ficar nos 1,7%.

Em maio deste ano, a agência de notação financeira já tinha alertado para o preço das casas em Lisboa, que está a perder mais pessoas do que as grandes capitais europeias. A análise da Moody’s concluía que o aumento do preço das casas e a conversão de casas para alojamento local está a deixar sem alternativas aqueles que querem viver na capital portuguesa, obrigando a alargar o raio de busca para fora da capital.

Entre os países europeus onde os preços mais vão subir, Espanha está no topo da tabela, com uma subida prevista de 5,5%, à frente da Irlanda (4,5%), Holanda (4,5%) e Alemanha (4%). Já as subidas mais baixas vão acontecer em França (2,5%) e no Reino Unido (0,7%). Em Itália, por sua vez, a Moody’s prevê que os preços se mantenham ao mesmo nível.

(Notícia atualizada às 12h21 com mais informação)