Zurich promove auto-análise de necessidades de seguros

O Simulador de Análise de Necessidades é uma ferramenta que visa sensibilizar para a importância da proteção financeira das pessoas ao longo das diferentes fases das suas vidas.

Disponível no website da Zurich, pretende ter uma utilização fácil. O utilizador começa por indicar a fase da vida que deseja proteger – crianças e jovens, jovem adulto, adulto ou sénior – e o simulador identifica as diferentes necessidades de proteção financeira organizadas por custos inesperados e custos planeados, seja para o utilizador, para a sua família ou para o seu património.

De seguida o Zurich SAN elenca as preocupações de proteção do utilizador e as soluções da Zurich adequadas a estas preocupações – a apresentação é feita de forma muito visual e sistematizada, destacando os pontos fortes de cada solução.

“Com o Zurich SAN conseguimos reforçar pelo menos três características que compõem a notoriedade da marca Zurich: a proximidade, a capacidade relacional e a confiança”, afirma Artur Lucas, Diretor de Marketing e Comunicação da Zurich Portugal, concluindo que “este simulador é um passo no mundo online, com impacto muito real e mensurável no mundo físico”.

O Zurich SAN inclui um geolocalizador com acesso à rede de mediação da Zurich o que garante que, depois das pesquisas online, o utilizador pode contactar diretamente ou ser contactado por um Agente da Zurich que prestará aconselhamento técnico e personalizado.

A Zurich Portugal faz parte do Grupo Zurich e está em Portugal há mais de 100 anos. Conta com cerca de 500 colaboradores, 19 escritórios próprios e uma rede de mais de 2.500 Agentes de Seguros que servem mais de 620 mil clientes.