A petrolífera Saudi Aramco fechou a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sempre e prepara-se para entrar em bolsa a valer 1,7 biliões de dólares (1,53 biliões de euros). A avaliação fica ligeiramente abaixo da pretendida pelo reino saudita, mas é, ainda assim, de uma dimensão incomparável a nível global. À escala nacional, é o equivalente a cerca de 25 bolsas de Lisboa.

A dispersão do capital da Aramco era um plano de há muito tempo do príncipe Mohammed bin Salman, que apontava para uma avaliação de dois biliões de dólares. A empresa acabou por fixar o preço das ações a 32 riyals (7,69 euros), cada, o que lhe dá uma avaliação de 1,53 biliões de euros quando entrar na bolsa de Riade, a 12 de dezembro.

O valor compara com 1,06 biliões de euros da Apple ou 1,03 biliões da Microsoft, as maiores cotadas do mundo. É também 24,9 vezes superior a todo o mercado acionista da Euronext Lisbon, que tem uma capitalização de 61,5 mil milhões. Em comparação com a petrolífera portuguesa Galp Energia, que vale 11,25 mil milhões de euros, são mais… 136 vezes.

Saudita Aramco é 136 vezes maior que a portuguesa Galp

A Aramco, que dispersou apenas 1,5% do capital, captou 23.060 milhões de euros na operação, que teve uma procura global 4,7 vezes superior à oferta junto tanto de investidores de retalho como institucionais. A maior parte do financiamento acabou por vir de investidores nacionais após o fraco interesse de internacionais.

Considerando apenas os grandes investidores, a procura foi 11 vezes superior, o que significa que os institucionais estavam dispostos a comprar o equivalente a 12.460 milhões de títulos avaliados em mais de 95,8 mil milhões de euros. Tendo em conta o interesse, a petrolífera manteve o direito de opção que lhe permite vender mais ações, o que, segundo a Reuters, poderá levar o montante máximo da operação até 26,5 mil milhões de euros.

Os 23.060 milhões de euros já valeram à Saudi Aramco o título de maior IPO de sempre a nível global. O anterior detentor do título era a tecnológica chinesa Alibaba, que conseguiu 22.579 milhões de euros quando se estreou na bolsa de Nova Iorque, em 2014.

Aramco ganha título de maior IPO de sempre

Fonte: Refinitiv