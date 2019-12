Apoios públicos e o desenvolvimento da Fábrica 2030

O setor dos serviços domina a atividade empresarial em Portugal. No entanto, a indústria representa também um peso importante na economia, em particular a indústria transformadora, onde se destaca o fabrico de veículos automóveis, a produção de produtos petrolíferos refinados e de produtos químicos, a produção de equipamento informático e as indústrias alimentares.

As atividades industriais têm vindo a sofrer mudanças sucessivas, adaptando-se às várias revoluções tecnológicas. Atualmente, com a transformação digital, com as novas tecnologias e com a evolução do paradigma energético, a indústria tem de reunir cada vez mais capacidade de adaptação e de resposta rápida à mudança. As disrupções surgem de várias áreas, desde a automação e robótica até à Inteligência Artificial, passando pela “Internet of Things”, pelo aproveitamento mais eficiente da energia e pela redução da pegada carbónica. Também os hábitos de consumo e a forma de estar do consumidor no mercado têm vindo a alterar-se, representando desafios cada vez mais exigentes nas respostas industriais.

Estas mudanças determinam, assim, apostas das empresas industriais (como por exemplo, a introdução da robótica nos processos fabris, a reutilização de recursos para produção, a criação de unidades de reconversão energética) que exigem investimentos avultados e um enquadramento regulamentar e de apoios (incentivos financeiros e fiscais, normas técnicas, licenciamentos) que permita aos investidores fazer apostas nas opções “certas” para os seus investimentos estratégicos. O papel do Estado e dos apoios públicos nacionais têm neste âmbito uma importância muito relevante.

As incertezas tecnológicas e de mercado dos investimentos industriais agora em causa, pelo facto de se encontrarem ainda em fases iniciais de maturidade, elevam os riscos e encarecem o acesso ao capital, principalmente em atividades cujas empresas recorrem maioritariamente a financiamento bancário para suprimir as suas necessidades de investimento e de capital.

"Um dos objetivos europeus para 2027 passa por uma ‘Europa mais inteligente, através da inovação, da digitalização, da transformação económica e do apoio às pequenas e médias empresas’.”

A indústria nacional, dominada maioritariamente por pequenas e médias empresas, tem acedido a um leque alargado de apoios públicos ao investimento, cofinanciados por fundos europeus (e.g. Sistemas de Incentivos do Portugal 2020). Estes apoios cobrem investimentos em investigação e desenvolvimento tecnológico, propriedade industrial, demonstração tecnológica, inovação produtiva, qualificação e internacionalização. A indústria conta ainda com incentivos fiscais (e.g. incentivos contratuais ao investimento produtivo, dedução por lucros retidos e reinvestidos, regime fiscal de apoio ao investimento, sistema de incentivos fiscais à investigação e ao desenvolvimento empresarial).

Com a aproximação do fim do atual período de programação dos fundos estruturais (2014-2020), a União Europeia encontra-se atualmente a delinear as novas linhas de orientação estratégicas que vão determinar a afetação do próximo orçamento comunitário para o horizonte de 2027, no qual se incluem os fundos europeus estruturais e de investimento e os respetivos apoios dirigidos às empresas e à atividade industrial.

Apesar de o processo de programação europeu não estar ainda concluído, os atuais documentos em discussão permitem já perceber algumas linhas de orientação estratégica, entre as quais se destacam o fomento de uma maior harmonização das regras, uma maior cooperação industrial no sentido de cumprir as metas de descarbonização e de redução das emissões nocivas decorrentes do novo objetivo europeu para 2027 de uma “Europa mais verde e hipocarbónica, que aplica o Acordo de Paris e investe na transição energética, nas energias renováveis e na luta contra as alterações climáticas”.

A cooperação industrial em apreço pretende-se que seja reforçada a respeito de um conjunto de tecnologias de ponta, produtos e serviços, sendo para isso necessário que as regras quanto à sua utilização possam ser desenvolvidas de forma coletiva.

Prevalece também ao nível dos Estados Membros um consenso quanto à necessidade de se avançar, em conjunto, no domínio da investigação e do desenvolvimento e na competitividade da indústria europeia. Um dos objetivos europeus para 2027 passa por uma “Europa mais inteligente, através da inovação, da digitalização, da transformação económica e do apoio às pequenas e médias empresas”. Uma maior harmonização das regras fiscais e das taxas de imposto no sentido de reduzir os custos de conformidade e limitar a evasão fiscal serão igualmente uma prioridade. Há ainda uma preocupação generalizada para que as normas sociais acordadas proporcionem segurança jurídica às empresas e contribuam para melhores condições de trabalho.

"Ao nível nacional, prepara-se o Portugal 2030, pelo que presenciamos um momento determinante na tomada de posição por parte dos futuros beneficiários dos fundos estruturais, sendo o contributo dos stakeholders crucial para a preparação de uma estratégia realista e adequada às necessidades e ambições nacionais.”

Em termos nacionais, o documento de reflexão “Portugal Pós-2020: Futuro da Política de Coesão”, promovido pelo Ministério de Planeamento e Infraestruturas, apesar de ser ainda um documento relativamente genérico, identifica já algumas linhas gerais do que poderá ser a programação dos apoios públicos para o horizonte temporal 2030. Entre estas destacam-se as seguintes orientações com impacto potencial mais direto nas atividades industriais: (i) desenvolvimento competitivo das empresas e territórios, incentivando os processos de inovação nas empresas através da inserção de recursos humanos qualificados; (ii) criação de um novo “Fundo de Coesão para a Competitividade”, com elegibilidade alargada à inovação, qualificação e ao emprego.

Dos objetivos nacionais transversais para 2030 com potencial impacto no desenvolvimento da indústria e na competitividade empresarial, destacam-se a aposta na inovação empresarial e no conhecimento através da dinamização de start-ups e espírito empresarial, de novas especializações em áreas com procuras emergentes ao nível da indústria, da integração em cadeias internacionais em segmentos de maior valor acrescentado, de programas de desenvolvimento de I&D estrutural em domínios estratégicos, de novos modelos de cooperação entre a ciência e as empresas, e de programas transversais estratégicos entre os quais se inclui a Indústria 4.0 e a Economia Circular.

Será igualmente uma preocupação das próximas políticas públicas nacionais assegurar a disponibilidade de recursos humanos com as qualificações necessárias ao processo de desenvolvimento e transformação económica e social do País, assegurando a sustentabilidade do emprego através da educação, formação, medidas dirigidas ao emprego e alinhamento das políticas cofinanciadas com programas estratégicos como o INCODE (competências digitais) e a Indústria 4.0.

A nova política de coesão europeia para o período de programação estrutural 2021-2027 encontra-se, assim, numa fase decisiva de conceção e de transposição para as políticas nacionais e aplicação às realidades dos Estados-Membros. Em paralelo, ao nível nacional, prepara-se o Portugal 2030, pelo que presenciamos um momento determinante na tomada de posição por parte dos futuros beneficiários dos fundos estruturais, sendo o contributo dos stakeholders crucial para a preparação de uma estratégia realista e adequada às necessidades e ambições nacionais. Neste processo, a indústria terá necessariamente que ter uma posição ativa e participativa junto das suas associações setoriais, bem como junto do Governo no sentido de poder transmitir as suas principais preocupações e desafios.

