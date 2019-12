Indie Campers muda imagem. Chega a 50 países em 2020

A Indie Campers, empresa portuguesa de aluguer de autocaravanas, vai mudar de cara. Anunciou o rebranding da marca com uma nova identidade da empresa, isto ao mesmo tempo que expande o negócio para 15 novas cidades em 2020. Para acompanhar a expansão, a empresa fará o maior aumento de frota desde a fundação e espera ultrapassar os dois mil veículos.

O novo logotipo marca “o crescimento e maturidade da empresa”, explica a empresa em comunicado. “Hoje a Indie Campers está absolutamente estabelecida no mercado europeu, é uma empresa adulta e esperamos que esta nova imagem da marca represente esta maturidade. Além disso, este logo moderno está mais adequado à nossa realidade enquanto empresa de inovação marcadamente digital”, afirma Hugo Oliveira, CEO da Indie Campers.

“A startup abandona assim o layout colorido e fun das autocaravanas e, a partir de hoje, o site e os veículos da Indie Campers circulam com o novo logotipo que representa as diferentes fases do sol, desde o amarelo/laranja do nascer do sol, ao vermelho/roxo do anoitecer“, esclarece o comunicado. No próximo ano a Indie Campers vai apostar em motas, scooters e carros com tendas de tejadilho.

Esta nova marca vai passar a estar na totalidade da frota que, no próximo ano, vai registar o maior aumento de frota desde a sua fundação. A Indie Campers, que em seis anos passou de uma atividade local com dois colaboradores e três carrinhas, para um universo europeu com 150 colaboradores efetivos e mais de 850 carrinhas, espera ultrapassar os dois mil veículos em 2020.

Este aumento da frota acompanhará a expansão do negócio. A Indie Campers vai inaugurar novas bases em Viena, na Áustria; Malmo, Gotemburgo, Estocolmo, na Suécia; Nantes e Toulouse, em França; Colónia, Hannover e Estugarda, na Alemanha; Cagliari, Florença, Nápoles e Palermo, em Itália; Dubrovnik, na Croácia; e Manchester, em Inglaterra. A empresa dá maior destaque à entrada na Áustria e na Suécia, assim como as novas bases de Nantes e Toulouse, que vão garantir a cobertura do território francês por completo.