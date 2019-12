João Vieira, Diretor de Recursos Humanos do Hotel Corinthia Lisboa, foi o grande vencedor dos prémios Best Team Leaders 2019, entregues na passada quinta-feira, durante um jantar de gala, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Durante a cerimónia foram também revelados os grandes vencedores dos Best Public Leaders deste ano, cuja avaliação decorreu online ao longo das últimas semanas. Nesta lista, encontram-se personalidades de peso como Marcelo Rebelo de Sousa (liderança política), Ricardo Araújo Pereira (liderança artística), Bruno Lage (liderança desportiva) e Cristina Ferreira (liderança feminina), entre outros.

Top 5 – Best Team Leaders 2019:

1º Lugar: João Vieira, Diretor de Recursos Humanos, Hotel Corinthia Lisboa

2º Lugar: Rui Barros, Managing Director, Acenture Technology

3º Lugar: Cristina Rodrigues, CEO, Capgemini Portugal

4º Lugar: Vítor Silva, Diretor de Recursos Humanos, InterContinental Lisboa

5º Lugar: Pedro Afonso, CEO, VINCI Energies Portugal

Top Competências e Características Personalidade:

O mais Íntegro: Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente, Câmara Municipal de Cascais

O mais flexível: Alexandre Fonseca, CEO, Altice Portugal

O que melhor delega: Pedro Afonso, CEO, VINCI Energies Portugal

A mais autêntica: Paula Oliveira, Shareholder, SDO

Os mais Inspiradores: Pedro Matias, Presidente, ISQ, e Paula Oliveira, Shareholder, SDO

Os melhores a comunicar: Rui Barros, Managing Director, Acenture Technology, e Vítor Silva, DRH, InterContinental Lisboa

A que melhor otimiza os recursos: Sandra Baptista, Diretora Departamento Qualidade, Remax Portugal

Top Funções e Dimensões de equipa:

Melhor CEO empresa Multinacional: Cristina Rodrigues, CEO, Capgemini

Melhor CEO empresa de capital 100% português: Rui Miguel Nabeiro, CEO, Delta Cafés

Melhor na dimensão Equipas de 10 a 19 liderados: Magda Faria, Head of Workplace & Bussiness Flow, Axians

Melhor na dimensão Equipas com mais de 20 liderados: Idília Ramos, Diretora, Colégio Luz São Gonçalo

Melhor Chefia Intermédia: Maria Ribeiro, Chefe de Divisão, Secretaria Geral do Ministério das Finanças

























1 / 13

Liderança Artística: Ricardo Araújo Pereira

Liderança Comunicação e Marketing: Rodrigo Guedes de Carvalho

Liderança Desportiva: Bruno Lage

Liderança Digital: Nuno Markl

Liderança Feminina: Cristina Ferreira

Liderança Jovem: João Félix

Liderança Organizacional: Rui Nabeiro

Liderança Política: Marcelo Rebelo de Sousa

Liderança Social: António Guterres

Além da entrega de prémios, destaque para a talk da jornalista Judite Sousa, que esteve em palco para falar sobre “Intuição e Decisão – As duas faces da Liderança”. E ainda para a entrevista com a atleta profissional de Muay Thai e Kickboxing, Dina Pedro, a “mulher dinamite forma campeões”. Pode ver a reportagem fotográfica do evento aqui.

O estudo Best Team Leaders, que obteve recentemente a certificação académica pela Nova IMS, começou a fazer as primeiras avaliações em 2012, permitindo o reconhecimento e a premiação dos líderes que com sucesso dirigem as suas equipas. O foco deste estudo são as equipas do líder, só estas são chamadas a avaliar, isto porque foi considerado que uma avaliação feita pelo superior hierárquico do líder e pelos seus pares não tem o caráter de imparcialidade necessária para a obtenção de resultados fiáveis. Os pares estão no plano de competição, o superior hierárquico está numa relação de subordinação. Só a equipa liderada pode estar num plano de colaboração, ou seja, “no mesmo barco”.

“Muitas vezes, basta-nos olhar para uma equipa de pessoas para perceber que tipo de liderança esta tem. Elas são o espelho do líder, no mau e no bom sentido”, refere a organização da iniciativa.

Este ano, o estudo Best Team Leaders teve, além da sua avaliação habitual junto das lideranças organizacionais, uma versão para avaliação de figuras públicas, líderes de referência nas suas áreas de atividade: os Best Public Leaders. A referida metodologia foi adaptada e simplificada tendo em conta as particularidades desta avaliação de figuras públicas e todas as pessoas puderam avaliar.