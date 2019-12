Está preparado para liderar o futuro?

Não é novidade que o mundo está a mudar e o ritmo dessa mudança nunca foi tão grande. Nas organizações, todos os dias surgem novos desafios que põem à prova a capacidade de se adaptar e crescer.

O mundo está cada vez mais conectado e diverso. As preocupações com a sustentabilidade, o papel social ou o propósito das organizações são cada vez maiores.

Para dificultar o desafio, navegamos uma onda de transformação tecnológica e digital que muda não só as ferramentas e as formas de fazer negócio, mas também os paradigmas do trabalho. É evidente que as características e competências que fizeram um bom líder no passado não são as mesmas que asseguram a ‘navegação’ com sucesso nos dias de hoje.

O líder de hoje é um condutor da mudança, deve antecipar e provocar a mudança em vez de se deixar conduzir por ela. Deve conhecer a tecnologia disponível e como ela pode ajudar a sua organização a ser mais eficiente e virada para os clientes. Adicionalmente, quanto mais as empresas dependem da tecnologia e a usam, mais precisam das pessoas e mais relevante é ser Human Centric.

Estes são, felizmente, tópicos que as organizações já incorporam. Um estudo da American Management Association aponta para que 48% das organizações inquiridas acreditam que a única forma de se prepararem para o futuro é ter líderes com novas competências e capacidades. No entanto, o estudo conclui também que apenas 18% das organizações diz ter um pipeline de futuros líderes com as competências necessárias.

Hoje, a capacidade de desenvolver e aprender novas competências para acompanhar o ritmo da transformação é fundamental para a sobrevivência de líderes e organizações.

O que torna incontornável a mudança na liderança é, em primeiro lugar, uma força de trabalho radicalmente diferente, mais diversa e com uma forma muito diferente de olhar para o trabalho e para a relação com o empregador.

Em segundo lugar, as organizações estão sob escrutínio permanente dos media, da sociedade, das redes sociais, e garantir a gestão dos stakeholders internos e externos é hoje prioridade.

Por fim, as organizações deparam-se com problemas cada vez mais complexos: desde tecnologias emergentes, à expansão geográfica passando por um mundo global e pelo aumento e complexidade das regulamentações.

Tradicionalmente, as organizações preparavam os seus líderes com processos tradicionais de formação. No entanto, é cada vez mais evidente que a liderança precisa de uma mistura de educação, experiência e exposição às novas realidades, frequentemente só alcançáveis com programas mais abertos que incluam experiências na academia ou fora da organização, em si uma disrupção.

Desde o início da primeira revolução industrial que nenhuma mudança tão profunda chegava ao mundo empresarial. A atual mudança traz simultaneamente oportunidades e desafios que vão colocar as organizações e as lideranças à prova e premiar os que conseguirem aproveitar as novas possibilidades que se abrem.

Antecipa-se que a tecnologia continue a ser a maior fonte de disrupção. O estudo IBR da Grant Thornton’s International aponta como principais fontes de disrupção nas organizações as mudanças trazidas por um mundo digitalmente conectado, o impacto no negócio da inteligência artificial, Big Data, automação de processos e robótica.

O mesmo estudo aponta para a emergência de novas competências de liderança. A capacidade de aceitar e dirigir a inovação surge no topo, seguida da capacidade de adaptação e de beneficiar da mudança e da colaboração. A coragem de aceitar riscos e errar é também vista como fundamental num líder para os dias de hoje.

Capacidades que não eram importantes num líder no passado são hoje fundamentais e aí reside o desafio: ser capaz de aliar capacidades tradicionais com as novas competências. Hoje, a capacidade de desenvolver e aprender novas competências para acompanhar o ritmo da transformação é fundamental para a sobrevivência de líderes e organizações.

