Hoje nas notícias: decorações de Natal, Opart e amianto

Decorar as ruas do país para a época do Natal está a sair caro às autarquias, que já gastaram 10 milhões de euros nesta rubrica. A Opart terá uma nova presidente, Conceição Amaral, que era até agora diretora do Museu de Artes Decorativas Portuguesas e administradora executiva da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. O Ministério da Justiça vai remover amianto em 39 tribunais, sendo que nem todos os edifícios onde foram identificados materiais com amianto vão ser alvo de intervenção. Veja estas e outras notícias que marcam num dia em que a proposta de Orçamento do Estado domina as capas dos jornais nacionais.

Fatura das autarquias com luzes de Natal já vai nos 10 milhões de euros

Por esta altura do ano começam a multiplicar-se as decorações de Natal, que são espalhadas pelas ruas do país. Os gastos das autarquias com as luzes e decorações para a época natalícia vão-se acumulando, e a fatura já atingiu os 10 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Jornal i (ligação indisponível).

Conceição Amaral é a nova presidente do Opart

A partir de janeiro, Conceição Amaral vai ser a nova presidente do Opart, sucedendo a André Moz Caldas. A nova líder do organismo que gere o Teatro Nacional São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a Companhia Nacional de Bailado era até agora diretora do Museu de Artes Decorativas Portuguesas e administradora executiva da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Ministério da Justiça prepara remoção de amianto em 39 tribunais

O Ministério da Justiça vai remover materiais com amianto em 39 tribunais. Segundo fonte oficial do ministério da Justiça, já se encontram “em fase de elaboração os procedimentos referentes às 36 remoções pontuais de amianto” identificadas com base numa análise contratada pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça (IGFEJ) desde 2015. Durante este procedimento foram analisados 215 edifícios, sendo que em 87 tribunais foram detetados materiais com amianto, mas nem todos serão alvo de intervenção.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Jornalistas da RTP acusam Maria Flor Pedroso de “violação dos deveres deontológicos”

A redação da RTP criticou a ex-diretora de informação, Maria Flor Pedroso, numa reunião em plenário no seguimento da polémica envolvendo a direção e a equipa do programa “Sexta às 9”. Os jornalistas da RTP acusam Maria Flor Pedroso de “violação dos deveres deontológicos e de lealdade para com a redação da RTP”, no decorrer da investigação do chamado “Caso ISCEM”.

Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Painhas ganha contrato de 147 milhões em Moçambique

A Painhas foi escolhida para executar o programa de emergência da Eletricidade de Moçambique, num contrato avaliado em 163 milhões de dólares (cerca de 147 milhões de euros). É a primeira obra que é adjudicada à empresa de Viana do Castelo em Moçambique, e será executada em duas fases, para reabilitar as redes elétricas das cidades de Maputo e Pemba.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).