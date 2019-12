EDP Renováveis dá força à bolsa. Lisboa contraria Europa

Enquanto na Europa o dia é de quedas, ainda que ligeiras, Lisboa avança. O Stoxx 600 cai 0,1%, mas o PSI-20 está no “verde”, com a EDP Renováveis a dar força ao índice nacional. Restantes “pesos pesados” também ajudam a praça portuguesa numa sessão negativa para os títulos das empresas do setor da pasta e papel.

O índice de referência segue a valorizar 0,22% para 5.228,17 pontos, com a maioria das cotadas em “terreno” positivo. A empresa liderada por Manso Neto destaca-se ao apresentar uma subida de quase 1% para cotar nos 10,30 euros, isto enquanto a EDP soma 0,5%, com os investidores a aguardarem a conclusão da operação de venda das barragens.

A puxar pela bolsa, num dia em que a Ramada lidera as subidas, estão também a Galp Energia, num altura em que os preços do petróleo continuam em alta nos mercados internacionais, mas também o BCP que soma 0,35% para cotar nos 20,16 cêntimos.

Nota positiva também para a Mota-Engil que soma 0,54% para 1,846 euros depois de anunciar que conquistou duas obras, nas Honduras e em Angola. Os dois contratos estão avaliados em 450 milhões de euros.

Os CTT, que afundaram na última sessão, continuam em queda, recuando 0,19% para 3,22 euros, sendo que o sinal vermelho vai para os títulos da pasta e papel. Altri e Navigator impedem uma subida mais expressiva da bolsa, registando descidas na ordem dos 0,2% a 0,3%.