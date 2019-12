A empresa estatal chinesa China Communications Construction Co (CCCC) estará a considerar a compra de uma posição minoritária na Mota-Engil. A CCCC terá iniciado conversações com assessores e estará interessada em 30% do capital da construtora. A preços de mercado, a posição está avaliada em cerca de 130 milhões de euros.

A notícia foi avançada pela Bloomberg, segundo o Jornal de Negócios (acesso livre), citando pessoas familiares do assunto. As negociações estarão ainda em fase inicial. O objetivo da CCCC com a compra de parte da Mota-Engil (que está presente em 28 países) será reforçar a presença internacional.

A Bloomberg noticia que ainda está em aberto se a empresa chinesa irá avançar com uma oferta formal pelo que ainda poderão surgir outros interessados nessa participação. Não se sabe a quem é que a CCCC pretende adquirir a posição.

A Mota-Engil é detida em 64,68% pela família Mota-Engil, sendo que o chairman António Mota disse à Bloomberg que não foi contactado pela empresa estatal chinesa. Há duas acionistas com participações qualificadas — a Mutima Capital com 3,18% e o Norges Banks com 2,65% –, enquanto os restantes 35% estão dispersos em bolsa.

Em reação, as ações da construtora avançam 3,54% para 1,901 euros, o valor mais elevado desde o final de novembro.

Mota acelera