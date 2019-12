A sociedade de advogados Cuatrecasas assessorou juridicamente a Martifer na venda à Finerge de seis centrais fotovoltaicas em Espanha. O preço de venda ao grupo português, que opera no setor das energias renováveis, ascendeu a 23,5 milhões de euros.

A transação envolveu uma equipa interdisciplinar da Cuatrecasas com experiência cross-border ibérica, liderada pela sócia coordenadora da área de societário e M&A de Lisboa, Mariana Norton dos Reis, com o sócio da área de público de Madrid, Luis Pérez de Ayala, contando também com o associado de M&A do escritório de Madrid, Álvaro López de Ceballos.

“Esta alienação insere-se na estratégia do grupo de rotação de ativos, cristalização de valor, redução da dívida e reforço da estrutura de capitais próprios”, nota a Martifer em comunicado oficial.

Recentemente a Cuatrecasas assessorou consórcio francês de investidores liderado pela Engie na compra de seis ativos hídricos no Douro à EDP, no valor de 2,2 mil milhões.