Hoje nas notícias: ADSE, OE e chuva

A falta de pessoal na ADSE levou a acumulação de 650 mil faturas de despesas por validar. Esta é uma das principais notícias nas manchetes dos jornais desta terça-feira. Entre os destaques está ainda o Orçamento do Estado para 2020, com Mário Centeno a não inscrever a almofada financeira que tem para o próximo ano e o Governo a ignorar a exigência de Bruxelas sobre o ISV dos carros importados.

ADSE tem 650 mil faturas por validar

A ADSE tem “650 mil documentos de despesa entregues no regime livre pelos beneficiários e que estão por tratar” a que acrescem mais uma largas dezenas por digitalizar. Consequentemente, os atrasos nos reembolsos do subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado são “enormes”. A denúncia é feita por Eugénio Rosa, membro do conselho diretivo da ADSE eleito pelos representantes dos beneficiários, que justifica estes atrasos com a falta de pessoal. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado) e no Correio da Manhã (acesso pago).

Centeno entrega OE sem inscrever almofada financeira para 2020

O ministro das Finanças Mário Centeno entregou, há uma semana na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2020, mas já teve de fazer correções devido a gralhas. Ficam, no entanto, a faltar dados sobre a almofada financeira que o Governo tem para gastos imprevistos. Esta informação esteve, nos últimos três OE, presente nos subcapítulos da “Situação Financeira das Administrações Públicas — Contabilidade Pública”, relativo às despesas da Administração Central, o que não aconteceu este ano. Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Governo não muda ISV dos usados importados

O Governo vai alterar, em 2020, o Imposto sobre Veículos (ISV), mas não vai mexer na taxa aplicada a carros usados importados, apesar de ter perdido dois processos em tribunal arbitral e de a Comissão Europeia exigir mudanças. Na proposta de Orçamento do Estado para 2020 é ignorado o parecer fundamentado de Bruxelas, que rejeitou os argumentos de Portugal, e é utilizada a mesma fórmula que discrimina fiscalmente os carros com base na origem geográfica. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Chuvas de dezembro não resolvem seca no país

As depressões Elsa e Fabien deram fortes chuvas a Portugal continental, mas não resolveram os problemas da seca no país. Na quinta-feira passada, a estação da Guarda registou 139,5 mm de precipitação — a queda de chuva mais elevada do país –, enquanto em Lisboa caíram 32 mm. O problema é que as zonas mais críticas são no Alentejo e Algarve, onde a queda de água poderá ter sido abaixo das necessidades. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Árbitros da Primeira Liga ganham 1.480 euros por jogo

Cada árbitro ganha atualmente 1.480 euros por jogo da Primeira Liga em que participe. O montante resulta de dois aumentos salariais realizados este ano: o primeiro, de 6%, aconteceu em janeiro, enquanto o segundo, de 4%, foi em agosto. Nesta época, o árbitro Manuel Oliveira, do Porto, foi o que recebeu mais: 16 mil euros. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).