Um dia depois do Natal, o Ministério das Finanças prepara-se para colocar a prendinha no sapatinho dos portugueses. A Fatura da Sorte vai voltar a andar à roda e esta quinta-feira é realizado o maior sorteio de sempre da Fatura da Sorte. No total são 255 milhões de euros em certificados do Tesouro. Se tem por hábito pedir fatura com o número de identificação fiscal (NIF), esteja atento porque poderá ser um dos sorteados.

Se, ao longo do ano se preocupou com a fuga ao Fisco e, por isso, pediu fatura com NIF poderá vir a ser um dos felizes contemplados. Além do habitual concurso regular semanal no valor de 35 mil euros, o concurso extraordinário — que se realiza habitualmente em junho e dezembro –, vai levar até casa de três portugueses 50 mil euros em produtos de poupança do Estado. Além disso, serão ainda sorteados dois prémios no valor de 35 mil euros cada, sendo que pelo menos um dos quais diz respeito a um prémio que não foi reclamado.

No total, são 255 mil euros a sortear por quase todos os portugueses. Este é o valor mais elevado desde que o sorteio foi criado, em 2014. Os prémios são constituídos por Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), os novos títulos de dívida pública destinados ao retalho que oferecem uma taxa bruta média anual de 1,38%, se mantido durante os sete anos. Isto além dos bónus com o Produto Interno Bruto (PIB).

O sorteio para apurar os vencedores vai ser transmitido esta quinta-feira na RTP1, pelas 18h50, mas os números dos cupões podem ser consultados no Portal das Finanças ou na aplicação oficial da Fatura da Sorte, que está disponível gratuitamente para o IOS e para Android. Caso seja um dos contemplados, o Ministério das Finanças vai notificá-lo por carta registada remetida para a morada fiscal ou por e-mail.

Mas, afinal, como posso ser um dos premiados?

No concurso regular estão a concurso 444.154.996 cupões. Ao mesmo tempo, no concurso extraordinário o número de cupões a andar à roda é bastante superior, já que são todos os já registados este ano (2.563.447.060). No primeiro concurso extraordinário deste ano, os prémios saíram em Castelo Branco, Braga e Porto.

Apenas quem pede fatura com NIF fica habilitado a ganhar. A partir daí não existe nenhum procedimento especial a ser tomado. Por isso, basta, que, no momento de qualquer compra solicite a fatura com o número de identificação fiscal, seja um café, um eletrodoméstico ou uma vigem de avião. E tudo conta para a Autoridade Tributária, uma vez que a entidade atribui um cupão por cada 10 euros em despesa. Ou seja, o número de cupões que cada contribuinte recebe depende do valor total das faturas, incluindo impostos, que tenham o seu número de identificação fiscal.

Por exemplo, a um conjunto de faturas que somem um valor total de 90,40 euros correspondem dez cupões, posteriormente sorteados nestes concursos. Caso o montante não atinja os 10 euros, é emitido um único cupão.

Criado para travar a evasão fiscal, o sorteio da Fatura da Sorte foi lançado pelo Governo de Pedro Passos Coelho, com o objetivo de combater a economia paralela. Na primeira edição do concurso, eram sorteados automóveis da marca alemã Audi, mas com a passagem de pasta para o Executivo de António Costa os prémios foram substituídos por certificados, que são títulos da dívida pública de média e longo prazo, destinados à poupança das famílias. A ideia passa por incentivar o hábito de poupar às famílias portuguesas.