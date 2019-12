Hoje nas notícias: Penhoras, Crédito Agrícola e hospitais

Num dia em que as capas dos jornais estão dominadas pela mensagem de Natal do primeiro-ministro, são também notícia o ritmo de execução de direitos sobre dívidas ao Fisco — que executou, por dia, 48 imóveis e 175 salários –, mas também o facto de a mulher de Licínio Pina, o presidente do Crédito Agrícola receber dois mil euros por mês para dar estabilidade emocional ao marido. Nos jornais deste boxing day é ainda possível ler que os hospitais do SNS já ativaram cerca de um terço das camas que estão previstas nos planos de contingência para o inverno e que o Ministério Público entende que João Conceição, atual administrador da REN, compactuou em conjunto com o ministro Manuel Pinho para atribuir alegados benefícios de 1,2 mil milhões de euros à EDP, que resultaram em perdas para o Estado.

Fisco penhora 48 imóveis por dia

O Fisco penhorou, diariamente, 48 imóveis e 175 salários, de acordo com dados do Ministério das Finanças que se reportam até ao primeiro dia de dezembro. Ou seja, a Autoridade Tributária e Aduaneira já sujeitou este ano a penhora mais de 16.227 imóveis, o que representa um ritmo de execução mais lento face ao ano passado, quando foram penhorados 18.088 imóveis (uma média de 49,5 penhoras por dia). Os mesmos dados revelam que o Fisco penhorou 5.980 pensões e realizou 16 mil leilões de bens executados. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre)

Mulher de banqueiro recebia dois mil euros para dar estabilidade emocional ao marido

O Crédito Agrícola pagou desde 2016 mais de dois mil euros líquidos mensais à esposa do presidente do grupo. Licínio Pina alega que a mulher lhe garantia estabilidade emocional. “É há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio”, afirma o banqueiro. O pagamento foi entretanto suspenso na sequência de cartas anónimas e do envolvimento o Banco de Portugal. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).

Custos políticos da eletricidade atingem 1,4 mil milhões de euros

Os custos políticos da energia, que são suportados pelos consumidores e subsidiam a energia das Regiões Autónomas e pagam rendas a produtores de energias renováveis, vão voltar a subir no próximo ano. Depois de terem estado sob um período de contenção nos últimos quatro anos, estes custos vão subir quase 242 milhões de euros, atingindo um total de 1,4 mil milhões de euros. A pesar na fatura está a compra de eletricidade produzida pelas energias renováveis, cuja produção é subsidiada e adquirida na totalidade pelo sistema elétrico, revelam os relatórios da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Hospitais já abriram quase um terço das camas extra do plano de inverno

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já ativaram cerca de um terço das camas que estão previstas nos planos de contingência para o inverno. A culpa é da gripe que deverá atingir o pico na segunda semana de janeiro. “De um total de 1269 camas previstas no âmbito dos planos de contingência das unidades hospitalares do SNS, 369 encontram-se ativadas, o que corresponde a 29%”, disse ao Público a Administração Central do Sistema de Saúde. Estas camas extra visam responder ao aumento de situações graves que necessitam de internamento. A taxa diária de urgências com internamento está a aumentar desde o início do mês, de acordo com o boletim de inverno do SNS. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Ministério Público indicia administrador da REN por ter ajudado a lesar Estado em 1,2 mil milhões de euros

O Ministério Público (MP) está convicto de que João Conceição, atual administrador da REN e ex-consultor de Manuel Pinho, terá “aderido” a um pacto feito entre o antigo ministro da Economia, António Mexia e João Manso Neto para conceder alegados benefícios à EDP no valor de 1,2 mil milhões de euros. De acordo com a tese dos procuradores do MP, tais favorecimentos terão permitido que os dois “se mantivessem à frente da EDP até hoje, permitindo-lhes receber durante todos estes anos os inerentes salários, prémios e regalias de vários milhões de euros, ainda concretamente por determinar”. A declaração pode ser lida no auto de interrogatório dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, no âmbito do caso EDP. Leia a notícia completa no Observador (acesso condicionado).