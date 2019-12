Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) já ativaram cerca de um terço das camas que estão previstas nos planos de contingência para o inverno. A culpa é da gripe que deverá atingir o pico na segunda semana de janeiro.

“De um total de 1.269 camas previstas no âmbito dos planos de contingência das unidades hospitalares do SNS, 369 encontram-se ativadas, o que corresponde a 29%”, disse ao Público (acesso condicionado) a Administração Central do Sistema de Saúde. Além disso, a entidade sublinhou que “em todo o país existem cerca de 110 centros de saúde com horário alargado”.

Estas duas medidas visam responder ao aumento de situações graves relacionadas com o frio, como gripes e outros vírus respiratórios. No que toca à taxa diária de urgências com internamento está a aumentar desde o início do mês. Segundo o boletim diário do plano de contingência para o inverno, a taxa de atendimentos urgentes com internamento foi de 7,44. Relativamente aos diagnósticos de infeção respiratória, tem variado entre os 11,3% e os 16,1% (registados a 15 de Dezembro). Mais recentemente, no domingo, era de 14,4%, revela o Público.

Com a gripe a atingir o pico máximo, as urgências hospitalares têm cada vez mais procura. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos alerta que “as urgências gerais estão um caos”, com as equipas médicas “completamente assoberbadas” e “escalas abaixo dos mínimos”. Jorge Roque da Cunha defende que “é necessário criar condições para a existência de equipas dedicadas” nas urgências.

Ao mesmo tempo, o presidente da Federação Nacional dos Médicos considera que “de forma geral, na grande maioria das urgências [gerais] já se trabalha no limite” e adverte que “qualquer aumento pequeno de afluência pode criar situações complicadas”.

O Público questionou cinco administrações regionais de saúde sobre o ponto de situação das urgências, mas apenas as de Lisboa e Vale do Tejo responderam referindo que estão em “estreita articulação” com as administrações dos hospitais e direções dos centros de saúde, bem como, com a Direção Geral de Saúde e o INEM.