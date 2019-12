As bolsas norte-americanas arrancaram no verde e mantêm o otimismo, fortemente puxadas pelo setor tecnológico. Os investidores permanecem na esperança de que os Estados Unidos da América (EUA) e a China estejam prestes a oficializar as tréguas relativas ao acordo comercial entre as duas potências, anunciado a 12 de dezembro.

O tecnológico Nasdaq abriu esta sexta-feira em novo recorde, com uma subida de 0,2%, cotando acima de 9.040,05 pontos. Este é o 12.º dia de ganhos consecutivos para o índice de referência tecnológico, sendo que já na quinta-feira tinha atingido máximos. Ao mesmo tempo, o S&P 500 arrancou a valorizar 0,18%, negociando acima dos 3.245,77 pontos. Já o industrial Dow Jones ganha 0,2%, para 28.678,00 pontos.

Num dia em que há poucas novidades, destaque para a Tesla cujos títulos estão a recuar 0,3%, para 429,66 dólares. A empresa liderada por Elen Musk assinou um acordo com bancos chineses para um empréstimo de até 9.000 milhões de yuans (cerca de 1,2 mil milhões de euros), avança a Reuters. Além disso, esta quinta-feira soube-se que a fabricante automóvel iria começar a entregar as primeiras unidades do Model 3 produzidas na nova fábrica de em Xangai, já na próxima segunda-feira.

Ao mesmo tempo, e a puxar por Wall Street, a Amazon arrancou a subir 1,27% para os 1.892,41 dólares. Esta quinta-feira a gigante de comércio eletrónico anunciou que bateu um novo recorde de vendas durante o período natalício, sendo que mais de cinco milhões de consumidores experimentaram o serviço Prime. A Apple também avança nesta sessão 0,71% para 291,96 dólares por ação.