5 coisas que vão marcar o dia

As bolsas mundiais fecham esta terça-feira mais cedo que o habitual e preparam-se para encerrar 2019 em forte alta. No último dia do ano, há ainda dados económicos importantes tanto sobre os Estados Unidos como sobre a China. Os festejos de Réveillon dão tolerância de ponto à Função Pública, mas também obrigam a cortes no trânsito em Lisboa.

Bolsas fecham o ano em alta

Três cortes de juros da Reserva Federal norte-americana, renovados estímulos do Banco Central Europeu (BCE) e o atenuar das tensões comerciais deram um forte rally às ações globais. Em Wall Street, poderá ser mesmo o melhor ano desde 1997, enquanto na Europa os ganhos são mais modestos. Apesar disso, o acumulado do ano será verde, sendo que a última sessão será mais curta que o costume. A bolsa de Lisboa — que deverá fechar 2019 com uma valorização de cerca de 8% — encerra às 13h00.

Confiança dos consumidores norte-americanos em foco

Apesar de este ser um dia de poucos negócios nos mercados e de poucas notícias, serão publicados dados que irão permitir perceber a saúde da economia dos Estados Unidos, que vive o maior ciclo económico da sua história. Serão divulgados esta terça-feira dados da confiança dos consumidores norte-americanos em dezembro. Os economistas consultados pela Reuters antecipam um reforço para 128,1 pontos (contra 125,5 em novembro), sendo que acima de 90 pontos reflete uma economia saudável.

Força da economia chinesa em destaque

Além dos Estados Unidos, haverá também dados importantes sobre a segunda maior economia do mundo. É conhecido esta terça-feira o PMI industrial da China, sendo que a estimativa é que tenha expandido novamente em dezembro graças ao reforço da procura externa, a par da aposta interna nas infraestruturas. No entanto, o ritmo de crescimento poderá ter sido mais lento já que, apesar das recentes tréguas, a guerra comercial tem penalizado o país.

Função Pública tem tolerância de ponto

Os funcionários públicos têm tolerância de ponto por ser dia 31 de dezembro. A decisão do Governo serve para facilitar as deslocações no Ano Novo, tal como aconteceu no Natal. A tolerância aplica-se a trabalhadores dos serviços públicos não essenciais. De fora estão “os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente” como hospitais.

Trânsito cortado em Lisboa

O trânsito de acesso à Praça do Comércio, em Lisboa, vai estar cortado a partir das 17h de terça-feira devido aos festejos de Ano Novo, estando previstos nove pontos de entrada com revista. A comissária Sofia Gordinho, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, explicou à agência Lusa que o dispositivo montado “será semelhante ao do ano anterior”, sendo esperadas no recinto fechado entre 200 e 250 mil pessoas.