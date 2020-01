A mutualista francesa Covéa, maior acionista individual detendo 20% da Caser, e os grupos bancários Caixabank, Bankia e Abanca –, por sua vez representando pouco mais de 35% do capital da seguradora espanhola – escolheram a Helvetia para negociar em conjunto, e em exclusivo, a venda de 56,5% que controlam na estrutura acionista da Caser Seguros, adianta a imprensa espanhola.

A opção pela Helvetia deixa para trás a outra candidata finalista (a belga Ageas) e supõe que a suíça incorpora a melhor oferta pela Caser, cujo valor global se situa no intervalo entre 1 000 e 1 200 milhões de euros.

A derradeira fase do processo deverá estender-se por mais quatro semanas. No final desta última etapa, cujo desfecho não é definitivo (a Helvetia pode desistir e a Ageas poderá ser convidada a reentrar no processo) os restantes acionistas da Caser (Ibercaja, com 13,95%; Liberbank, com 12,2% e Unicaja, com 9,99%, além dos bancos BBVA e Sabadell, com posições inferiores a 2%), terão acesso à proposta definitiva e poderão mesmo reduzir as respetivas participações, caso decidam vender.

O grupo Helvetia está presente em Espanha (ramos Vida e não-Vida, oferecendo soluções para particulares e empresas) gerindo um volume bruto de prémios em torno dos 420 milhões de euros. Em território nacional, a sua atividade é representada pela CED Portugal.