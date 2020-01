Depois de um ano marcado pela Saúde, quer pelas dificuldades sentidas no Sistema Nacional de Saúde como pela discussão e aprovação de uma nova Lei de Bases para o setor, que teve no centro o desacordo sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP), Vasco Antunes Pereira pede que, em 2020, exista convergência política nas decisões sobre o setor.

O CEO da Lusíadas Saúde, grupo que ainda é responsável pela gestão, em regime de PPP, do Hospital de Cascais, tem os olhos postos na melhoria da experiência vivida nas unidades de saúde. Vasco Antunes Pereira reitera também que espera que, em 2020, seja possível “garantir a estabilidade social, política e económica” em Portugal, em resposta a um desafio colocado pelo ECO.

Um desejo para o país

O meu desejo para Portugal, em 2020, é garantir a estabilidade social, política e económica que permita aumentar o nível de desenvolvimento do país, beneficiando quer os portugueses, quer os que nos visitam. Apesar de alguns sinais tímidos de crescimento, é necessária esta estabilidade como forma de imprimimos um ritmo que nos permita endereçar de forma efetiva, os principais desafios estruturais que Portugal enfrenta. Esta transformação será essencial para o país se posicionar como uma referência da agenda da sustentabilidade social, ambiental e económica, que marcará os próximos tempos da União Europeia.

Um desejo para o seu setor

Depois de um ano de 2019 cheio de incertezas e desafios, onde assistimos à degradação do SNS e a uma pressão negativa em relação aos privados e sobretudo à sua gestão das PPP, seria muito positiva, para bem de todos os portugueses, uma convergência política em torno do setor da saúde que permita aumentar a acessibilidade da população à prevenção e posteriormente à prestação de cuidados, independentemente do prestador ser público, privado ou social. Precisamos de um sistema de saúde que coloque as pessoas no centro das preocupações de todo o sistema.

Um desejo para a sua empresa

Que consigamos continuar a ser instrumentos vivos da missão da organização que hoje orgulhosamente lidero e que passa por ajudar as pessoas a ter vidas mais saudáveis e contribuir para um melhor sistema de saúde. Queremos focar-nos cada vez mais na melhoria da experiência vivida em todas as nossas unidades de saúde, garantindo sempre qualidade nos resultados clínicos obtidos ao mesmo tempo que reduzimos, para todos, os custos dos cuidados de saúde. Acreditamos que a inovação tecnológica é um fator critico desta estratégia, colocando-a ao serviço dos nossos clientes e profissionais.

3 desejos para 2020 é uma série de artigos a antecipar o que vai acontecer no próximo ano, nos mais variados domínios. Desafiámos políticos, empresários, gestores, advogados, reguladores, sindicatos e patrões a revelarem três desejos para o próximo ano: 1) Um desejo para o país, 2) Um desejo para o seu setor e, finalmente, 3) Um desejo para a empresa/entidade que gerem. Todos os dias, até ao final do ano, não faltarão desejos aqui no ECO.