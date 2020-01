A DS Seguros Penafiel celebrou no mês de dezembro o seu 3º aniversário. Ao longo dos três anos de atividade, a agência deu já resposta a cerca de 3100 clientes.

Por ocasião do aniversário da agência, Luís Alves e Manuela Moreira, Diretores da DS Seguros Penafiel afirmam: “Acreditamos que os serviços que prestamos e o aconselhamento gratuito que disponibilizamos aos nossos clientes têm feito a diferença. Com uma equipa de profissionais de excelência o nosso compromisso é continuar a proporcionar aos habitantes de Penafiel as melhores soluções disponíveis no mercado, sempre ao melhor preço”, concluem os gestores.

A DS Seguros Penafiel conta com 14 colaboradores e uma equipa de profissionais a nível nacional, que prestam um serviço de aconselhamento personalizado e independente com ‘soluções 360º’ na área de mediação de seguros.

A DS Seguros é uma marca do grupo Decisões e Soluções, marca presente no mercado em Portugal na área da consultoria imobiliária e financeira. Lançada em janeiro de 2016, a rede de mediação conta atualmente 85 agências e mais de 300 colaboradores a nível nacional.