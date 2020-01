5 coisas que vão marcar o dia

O PSD realiza esta terça-feira um dia de jornadas parlamentares dedicadas à proposta de Orçamento do Estado para 2020, estando as atenções viradas para a sessão de encerramento em que Rui Rio vai revelar qual o voto do PSD. Em destaque estará também a reunião da ADSE com Alexandra Leitão, bem com dados da inflação na Zona Euro. Espanha, com a investidura de Sánchez, e Reino Unido, com o retomar do Brexit no parlamento, também vão estar em foco.

PSD revela voto no Orçamento do Estado

Esta terça-feira realizam-se as jornadas parlamentares do PSD, que contam com a presença do líder parlamentar e presidente do PSD, Rui Rio. Estas jornadas são dedicadas ao Orçamento do Estado para 2020 e será na sessão de encerramento que Rui Rio vai revelar qual o voto do PSD em relação à proposta do Governo. Estas jornadas vão contar com Manuela Ferreira Leite, Joaquim Sarmento, João Duque e Tiago Caiado Guerreiro.

CGS apresenta principais preocupações com situação da ADSE

A Delegação do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, a seu pedido, reúne esta terça-feira às 17H30 com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa. O CGS, nesta primeira reunião com a nova tutela, que substitui a tutela da Saúde, apresentará as suas principais preocupações com a situação da ADSE. Uma das recentes preocupações prende-se com a falta de recursos humanos, como já veio expressar Eugénio Rosa, membro do conselho diretivo da ADSE. “São precisos mais de 70 trabalhadores para os serviços funcionarem regularmente”, alerta.

Como evoluiu a inflação na União Europeia?

O Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), vai divulgar a estimativa da inflação na Zona Euro relativamente a dezembro do ano passado. A taxa de inflação anual avançou em novembro para 1,0% na Zona Euro e 1,3% na União Europeia (UE), tendo Portugal registado a mais baixa entre os países do euro, juntamente com Itália (0,2%).

Parlamento britânico inicia debate na especialidade da nova lei do Brexit

Depois de o parlamento britânico ter aprovado o plano de Boris Johnson para a saída do Reino Unido da UE, a 31 de janeiro, a Câmara dos Comuns retoma o processo legislativo sobre o Acordo de Saída do país da União Europeia por volta das 14h30. Os trabalhos são retomados um dia antes de Ursula von der Leyen e Michel Barnier se reunirem com Boris Johnson para discutir o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Sánchez tenta investidura como primeiro-ministro

Após vários meses de impasse político, Pedro Sánchez deverá ser, finalmente, investido como primeiro-ministro de Espanha. Depois de falhar o primeiro teste, nesta segunda votação, o líder do PSOE necessita apenas de uma maioria simples no parlamento, isto é, de ter mais votos a favor do que votos contra. Deverá consegui-la graças a votos a favor do PSOE e Unidas Podemos, além do apoio do PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG e Teruel Existe.