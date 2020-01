A Allianz UK (subsidiária da companhia no Reino Undo), acordou pagar até 578 milhões de libras esterlinas (cerca de 677 milhões de euros) pelos 51% que ainda não detinha na Liverpool Victoria.

O acordo foi inicialmente anunciado no final de maio de 2019, juntamente com a noticiada intenção, por parte da seguradora e resseguradora global germânica, de comprar a Legal & General Insurance Limited, uma filial de seguros gerais do Legal & General Group. Esta operação foi concretizada por uma cifra equivalente a 283,5 milhões de euros.

Estas aquisições combinadas permitem à Allianz reforçar substancialmente a sua presença no Reino Unido, posicionando-se como a segunda maior seguradora geral naquele mercado.

Uma informação divulgada à Bolsa de Londres indica que a contraprestação total pelos 100% da LV = GI é de até 1.078 mil milhões de libras esterlinas.