A CP – Comboios de Portugal voltou a lançar uma campanha de descontos. Desta vez, a empresa disponibiliza 13.500 viagens nos comboios Alfa Pendular e Intercidades com descontos até 80%. Há 4.750 viagens com desconto entre Lisboa e Porto, a partir de cinco euros.

As viagens, que abrangem 86 destinos de longo curso, terão de ser realizadas entre 16 de janeiro e 31 de março, sendo que podem ser compradas com dez dias de antecedência. Para além da ligação entre a capital e a Invicta, há também viagens para outros locais do país.

Se quiser viajar entre Lisboa e Évora, há viagens a partir de 2,50 euros, e para Beja começam nos três euros. Já para ligações entre a capital e Coimbra, Aveiro e Covilhã, consegue bilhetes a quatro euros. O percurso entre Lisboa e Faro e Guarda pode ficar a 4,50 euros, enquanto entre a capital e Braga, Guimarães ou Viana do Castelo totaliza os 5,50 euros.

A CP já tem promovido várias campanhas deste género, desde 2013. Estas promoções “têm registado uma grande adesão dos clientes, contribuindo para o aumento da procura do tráfego de longo curso“, nota a empresa, em comunicado.