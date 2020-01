O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa abrande de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% em 2019 para entre 1,5% e 1,7% em 2020, segundo a informação divulgada esta terça-feira.

De acordo com o Fórum para a Competitividade, este ano será de desaceleração na “generalidade das economias internacionais”, um abrandamento “sobretudo conjuntural, de conclusão do ciclo económico”, mas que também se deverá a fatores como a guerra comercial e a escalada militar no Médio Oriente.

“Em 2020, a economia portuguesa não poderá deixar de acompanhar a desaceleração externa dos seus principais parceiros, havendo também riscos internos. O Fórum para a Competitividade prevê que a economia portuguesa abrande, de um crescimento em torno de 1,9% em 2019 para entre 1,5% e 1,7% em 2020”, lê-se na nota de conjuntura de dezembro, divulgada esta terça-feira.

Já sobre as finanças públicas, diz o Fórum para a Competitividade que o Governo espera em 2019 excedente orçamental excluindo medidas temporárias, de 0,6% do PIB, mas que “a consolidação orçamental foi meramente nominal, conjuntural”.

“Estruturalmente estamos pior”, referem.

Sobre a competitividade da economia portuguesa, considera o Fórum para a Competitividade que os principais fatores que a impedem são o excesso de burocracia, os elevados impostos e dívida pública, as dificuldades de acesso ao crédito, a fraca proteção dos investidores, a falta de qualificações, a rigidez do mercado laboral, bem como os insuficientes incentivos à meritocracia.

O diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade é o economista Pedro Braz Teixeira.