A Comissão Europeia deu hoje ‘luz verde’ à compra da posição maioritária na Allianz Popular pelo Banco Santander, que passa a deter a totalidade da seguradora, após ter comprado o Popular em 2017.

Em comunicado, o executivo comunitário, explica que “a Comissão Europeia aprovou, nos termos do Regulamento das Concentrações da União Europeia, a proposta de aquisição da Allianz Popular SL pelo Banco Santander, ambos de Espanha”.

Para Bruxelas, “a transação proposta não suscita preocupações de concorrência, dadas as limitadas sobreposições horizontais e verticais entre as atividades das empresas e o facto de o Banco Santander já deter, em parte, a Allianz Popular SL”, de acordo com a nota.

Com presença nos setores de seguros, fundos de pensão e administração de ativos, a Allianz Popular SL era, até agora, controlada em conjunto pelo Banco Santander e pela Allianz Europe.

Com esta operação, o Santander adquire os 60% da Allianz Europe e passa a controlar na totalidade a Allianz Popular, num negócio de 936,5 milhões de euros, segundo informação feita pela seguradora ao mercado em meados de junho do ano passado e disponibilizada no seu site.

Esta é a verba paga pelo banco pela dissolução da empresa conjunta e ainda pela rescisão do contrato de distribuição de seguros não vida exclusiva da Allianz em Espanha.

Assim sendo, a Allianz continuará a operar nos mercados de seguros de vida e não vida, mas através de outra empresa, a Allianz Empresa de Seguros e Reaseguros.

A compra agora aprovada surge depois de o Santander ter comprado o Popular em 2017 e da junção das duas instituições financeiras no ano seguinte.