As novas matrículas para os automóveis estão prontas. Depois de se saber que iriam passar a ter quatro letras e dois números, invertendo-se face à série atual, as alterações ficaram fechadas com a decisão de acabar com a indicação do ano e mês. Falta agora acabar a série atual, sendo que o IMT prevê que tal aconteça dentro de mês e meio.

“Do atual modelo de números de matrículas, constituído por dois grupos de dois algarismos e um grupo de duas letras, estavam ainda disponíveis para serem atribuídas no início deste ano, cerca de 60.220 matrículas”.

A atual série de matrículas encontra-se nas letras “ZT”, e a partir da letra “U” faltarão 40 mil matrículas até se dar a mudança de série, diz fonte do setor automóvel à Lusa.

À luz destes dados, e tendo em conta que do “atual modelo, do qual desde 25 de maio de 2005 até agora, foram reservadas 5.109.263 matrículas”, a previsão do IMT é de que “se esgote no final do próximo mês de fevereiro”. Ou seja, no final do próximo mês, início de março, chegarão os primeiros automóveis com as novas matrículas.

Com o novo formato de número de matrícula, o “AA 00 AA”, “passa a ser utilizado um novo modelo de chapa de matrícula para a generalidade dos veículos, sem a inclusão do ano e mês da primeira matrícula do veículo, sendo também eliminado, em todos os modelos, os traços separadores de grupos de carateres, mantendo-se no entanto um espaçamento entre o grupo de carateres”, diz o IMT.

“Através deste novo modelo de chapas de matrícula será possível estabilizar o processo de produção de matrículas durante um longo período, sendo possível estimar como tempo máximo possível de utilização do modelo AA 00 AA cerca de 74 anos, o qual, ainda que venha a ser reduzido, nomeadamente pela não utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar, terá uma duração de utilização previsível de 45 anos“, lê-se no decreto-lei publicado em Diário da República.

A primeira matrícula foi registada em Portugal em 1 de janeiro de 1937 e até 29 de fevereiro de 1992 foi usado o modelo “AA-00-00”. A partir de 1 de março de 1992 foi usado o modelo “00-00-AA”. Depois desse, começou a utilizar-se a série “00-AA-00” que agora dá lugar ao “AA 00 AA”. Quando esta série chegar ao fim, o Governo já tem solução. “Este novo modelo permitirá considerar a inclusão de três algarismos na matrícula”, refere o documento oficial. Ou seja, passará a “AA 000 AA”.