A sociedade de advogados Pais de Vasconcelos & Associados reforçou a sua equipa com a integração da advogada Raquel Brízida Castro. O novo reforço transita da sociedade Andersen Tax & Legal, que integrava desde 2018.

A advogada e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) centra a sua prática nas áreas de direito constitucional, justiça constitucional, direito constitucional do ciberespaço e direito constitucional dos media.

Raquel Brízida Castro é professora auxiliar da FDUL desde 2008, investigadora do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) e do Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço da FDUL, membro da Comissão Científica da Revista Cyberlaw By CIJIC, investigadora do Colégio Interuniversitário para a Cibersegurança, desde 2014, e membro da Comissão para a Doutrina da Cibersegurança, nomeada pela Autoridade Nacional de Segurança.