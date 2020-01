N Seguros já está incorporada na Lusitania

A autorização da fusão por incorporação da N Seguros na Lusitania – Companhia de Seguros foi concedida pela ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Simultaneamente o regulador divulgou a sua não oposição à aquisição, pela Lusitania de uma participação qualificada, direta, correspondente a 100% das ações representativas do capital social e dos direitos de voto da N Seguros.

A N Seguros, em comunicado enviado aos clientes, também participou a operação, referindo que se tratou de um processo de fusão, com efeitos a 31 de dezembro de 2019, salientando que para o cliente N Seguros “nada muda” quanto a condições contratuais, nem quanto a meios e formas de contacto.

Assinado pelos administradores Paulo Martins da Silva e Paulo Raimundo, o comunicado refere que a “Lusitania Seguros complementa-se, agora, com a marca N Seguros, que detém uma enorme experiência no negócio online e direto, resultando em múltiplas sinergias e ganhos de eficiência”, acrescentando que deste modo a seguradora “ganhará ainda mais força e sustentabilidade, beneficiando de uma maior eficiência na utilização dos fundos próprios”.

O grupo Montepio resolve desta forma “A evolução desfavorável da situação financeira da N Seguros nos últimos anos e, em particular, a recente degradação do seu resultado técnico e a necessidade de reforço do provisionamento, colocaram a N Seguros em risco efetivo de incumprimento do nível de solvência no final do exercício de 2019“, conforme divulgado em dezembro do ano findo.