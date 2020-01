Lisboa sobe pela 7.ª sessão. Jerónimo Martins brilha

É mais uma sessão de ganhos na bolsa nacional, a sétima consecutiva. A praça portuguesa acompanha o comportamento positivo dos restantes índices europeus, beneficiando do comportamento positivo da Jerónimo Martins. Setor energético também ajuda à valorização do PSI-20.

O índice de referência português soma 0,34% para 5.325,06 pontos, encaminhando-se para a sétima sessão consecutiva de ganhos. Na Europa, o Stoxx 600, que agrega as 600 maiores empresas da região, segue a valorizar 0,4%, com o DAX, da Alemanha, a destacar-se com uma valorização de 0,7%.

Os mercados europeus, incluindo o português, têm vindo a beneficiar da melhoria das perspetivas dos investidores quanto à economia mundial perante o acordo comercial entre os EUA e a China. No ano passado, a China registou, por causa da guerra comercial, um crescimento de apenas 6,1%.

A ajudar a bolsa nacional em mais uma sessão de ganhos está a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce ganha 0,61% para 15,735 euros, continuando a beneficiar do crescimento das receitas no ano passado. A Sonae, por seu lado, ganha 0,57% para 88 cêntimos, enquanto a Sonae Capital lidera os ganhos: sobe 1,01%.

Também os títulos do setor energético ajudam a bolsa, com a EDP a valorizar 0,81% para 4,107 euros, renovando máximos. A EDP Renováveis avança 0,56%, enquanto a Galp Energia soma 0,17%.

O BCP, que viu o Bank Millennium, na Polónia, anunciar uma provisão de 35 milhões por causa dos créditos em francos suíços, ganha ligeiros 0,15% para 19,56 cêntimos, enquanto os CTT perdem valor. A empresa de correios recua 0,62% para os 3,226 euros.