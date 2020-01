Juiz pede escusa do processo dos emails por ser benfiquista

O juiz desembargador Eduardo Pires, do Tribunal da Relação do Porto, pediu escusa do processo do caso dos emails do Benfica por ser um fervoroso adepto do clube, avança o Público (acesso condicionado) neste domingo.

Segundo aquele jornal, o magistrado dirigiu o pedido ao presidente da Relação do Porto, Ataíde Neves, a 14 de janeiro, onde explica que depois da sentença de primeira instância, a 6 de junho de 2019, foram apresentados recursos tanto pelo Benfica como pelo Porto e que o processo lhe foi distribuído (o sorteio teve lugar a 19 de Dezembro de 2019).

Em causa está o processo em que o Futebol Clube do Porto, Porto SAD, Porto Canal e Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos portistas, foram condenados a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação da correspondência eletrónica do Benfica num programa do Porto Canal.

Tendo isso em conta, adianta no pedido de escusa que é sócio do Sport Lisboa e Benfica desde 1968, titular do red pass das “águias”, tem “lugar cativo no Estádio da Luz”, e que lhe foi atribuída uma “Águia de Ouro” a 9 de março de 2019, pelos 50 anos de sócio. Nesse sentido considera que o facto de ser adepto, como descreve, pode levantar dúvidas sobre a sua imparcialidade. É por isso que pede a escusa.

“Pese embora a imparcialidade que sempre regeu o seu exercício profissional e que também o nortearia neste caso é, em consonância com tudo o que se tem vindo a referir, um apaixonado adepto do Sport Lisboa Benfica, o que pode, ponderosamente, levar a que se possa suspeitar dessa sua imparcialidade”, escreve o juiz desembargador.