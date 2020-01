Seguro Directo ganhou prémio Escolha de Excellentia

A Seguro Directo foi distinguida, pela primeira vez, com o prémio Escolha de Excellentia, na categoria Seguradoras Diretas. A empresa afirma ser este o único prémio em Portugal que reconhece as empresas que se destacam pela sua performance centrada no cliente.

A Seguro Directo revelou ainda que entre as principais forças da marca foram destacadas pelos colaboradores o “equilíbrio de importância entre Cliente e empresa”, a “aposta numa estratégia centralizada no consumidor” e “os valores e a missão da marca claramente orientados para o Cliente”.

Para Eduardo Caria, Diretor da Seguro Directo “a aposta num mundo cada vez mais digital tem sido constante e com o lançamento do Chat Bot, assumimos como missão manter a marca sempre na vanguarda tecnológica e próxima dos Clientes, respondendo às suas necessidades com uma resposta ágil e simplificada”.

A Escolha de Excellentia é um prémio que resulta de uma parceria entre a PSE e a Consumer Choice. O Barómetro na Gestão Orientada para o Cliente sintoniza a visão dos colaboradores e a visão dos decisores sobre as práticas e a cultura de gestão das empresas.

A Seguro Directo é uma marca especializada no seguro automóvel, tendo sido a primeira a comercializar seguros automóvel por telefone e internet. A Seguro Directo está integrada no Grupo Ageas Portugal juntamente com a Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis e Ocidental.