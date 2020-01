A ‘insurtech’ Coverflex levantou mais de 2,5 milhões de euros na sua primeira ronda de financiamento concluída já este ano, fixando o recorde em Portugal para uma fase pre-seed.

A alavancagem de capital com recurso investidores externos significa que a startup cofundada por Nuno Pinto e José Airosa dispõe de mais recursos e amplia as suas perspetivas de negócio. A operação que está a ser fechada junto de um investidor francês e quatro entidades portuguesas permite redefinir a estratégia e apontar «para um segmento de empresas maiores», explicou Nuno Pinto, cofundador e CEO, em declarações a Eco Seguros.

No conceito inicial, a Coverflex apresentava-se como uma plataforma com soluções de seguro ‘mais rápidas e mais baratas’ em canal 100% digital. Porém, a adaptação à dinâmica do mercado e os desafios de crescimento obrigam a afinar estratégia e marketing para responder ao objetivo ‘tornar os seguros mais simples’.

Os clientes empresa consideram que a oferta (de seguros) existente no mercado é padronizada e tradicional, segundo o responsável da seguradora digital. Por isso, a insurtech – que distribui e gere soluções de seguros produzidos pela Generali – decidiu alterar a equação, alargando as coberturas para que as empresas possam, de forma sempre flexível, garantir «mais e melhores benefícios» aos seus colaboradores.

No futuro, a Coverflex será «mais do que uma plataforma de seguros B2B», afirma Nuno Pinto explicando que o desafio passa por aumentar a oferta de coberturas no core seguros+benefícios (acidentes trabalho; saúde; viagem; PPR; equipamentos).

Deixando de considerar-se uma bootstrapper, o apoio financeiro conseguido pela jovem mas experiente equipa torna-se valioso porque aumenta o fôlego e tração para escalar, mas pode até ser insuficiente para esta insurtech fazer o seu caminho.

Sendo uma das ‘sementes’ com um espaço na Fintech House (o novo hub tecnológico que acaba de abrir portas no centro de Lisboa), é provável que a Coverflex avance para outro nível de captação de recursos «num horizonte de 18 a 24 meses» (uma ronda ‘série A’), para responder a futuras necessidades de financiamento, admite o empreendedor.

Com soluções flexíveis em planos de seguro ‘all-in-one’ totalmente digitais para clientes PME e tecnológicas (B2B), a Coverflex é uma insurtech do universo das SaaS (Software as a Service), com vocação global na contratação, gestão das apólices e tratamento de reclamações.