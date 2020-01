Portugal continua a ser o terceiro país da União Europeia com a maior dívida pública em percentagem do PIB, revelou o Eurostat esta terça-feira.

Os dados do período entre julho e setembro de 2019 mostram que, comparando os rácios de dívida face ao Produto Interno Bruto (PIB), o de Portugal está no terceiro lugar, logo após Itália. É na Grécia que se regista a maior dívida.

A dívida pública portuguesa manteve no terceiro trimestre do ano passado a trajetória descendente, recuando para os 120,5% do PIB.

Este valor só é ultrapassado pela Grécia (178,2%) e Itália (137,3%), mas continua a manter uma trajetória descendente consistente, tendo registado o segundo maior recuo em termos homólogos (-5,0 pontos percentuais, face ao rácio de 125,5% do terceiro trimestre de 2018), enquanto na variação em cadeia caiu 0,6 pontos (era de 121,1% no segundo trimestre de 2019).

Rácio de dívida pública face ao PIB no terceiro trimestre:

No mesmo período, na zona euro, o rácio da dívida pública face ao PIB recuou para os 86,1% na zona euro e para os 80,1% no conjunto do bloco, o que representa descidas tanto na variação em cadeia como na comparação homóloga.

No trimestre anterior, entre abril e junho de 2019, a dívida pública era de 86,4% na zona euro e de 80,4% nos 28 Estados-membros, enquanto no terceiro trimestre de 2018 se situava nos 87,1% no espaço da moeda única e nos 81,4% no conjunto da União.

Em contrapartida, os Estados-membros com dívida pública mais baixa no terceiro trimestre do ano passado foram a Estónia (9,2%), o Luxemburgo (20,2%) e a Bulgária (20,6%).

Portugal melhor que zona euro no saldo orçamental

Dados também publicados esta terça-feira pelo Eurostat colocam Portugal melhor do que a zona euro no que toca ao saldo orçamental, tanto nos valores ajustados de sazonalidade como nos não ajustados.

Nos dados ajustados, Portugal registou um excedente de 0,8% no terceiro timestre do ano passado, que compara com o défice de 0,7% da média da zona euro. Nos dados não ajustados, o excedente foi de 4,6% em Portugal, enquanto a zona euro registou um défice de 0,5% no mesmo trimestre.

Estes valores são diferentes aos divulgados pelo INE, já que traduzem os valores referentes apenas ao terceiro trimestre e não ao acumulado do ano. De acordo com o INE, até setembro, Portugal registou um excedente de 1%.

