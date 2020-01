Coronavírus continua a penalizar bolsas. Wall Street cai 2%

As principais bolsas dos Estados Unidos abriram em queda, novamente prejudicadas pelas preocupações à volta do vírus oriundo da China. O coronavírus está a penalizar pesos pesados tecnológicos, mas também várias empresas ligadas ao setor turístico.

O índice de referência S&P 500 está a desvalorizar 1,61% para 3.242,30 pontos, acompanhando pelo tecnológico Nasdaq que cai 2,21% para 9.109,26 pontos. Pelo mesmo caminho segue o industrial Dow Jones ao recuar 1,49% para 28.558,87 pontos.

Este desempenho em Wall Street continua a estar relacionado com o coronavírus, que tem deixado os investidores preocupados. Este vírus já provocou a morte de 81 pessoas, infetando mais de 2.835 casos confirmados, tendo-se propagado para mais de dez países.

As ações mais prejudicadas foram as agências de viagens, incluindo companhias aéreas, casinos e hotéis, dada a afluência do turismo que a China tem, e que está neste momento interrompida. A Wynn Resorts está a perder 7,23% e a Melco Resorts & Entertainment recua 8,71%, duas empresas com operações na China. A United Airlines e a American Airlines caiam 5,14% e 7,41%, respetivamente.

Este vírus também prejudicou o desempenho de vários pesos pesados do setor tecnológico, como a Apple, que cai 2,7%, a Alphabet, que recua 2,4%, e a Amazon que desvaloriza 1,78%.

“O coronavírus não validará ou invalidará os múltiplos atuais do mercado, apenas vai aumentar a volatilidade devido à incerteza das coisas“, afirmou David Bahnsen, diretor de investimentos do The Bahnsen Group, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).