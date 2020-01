O trabalho jornalístico “Do blockchain à inteligência artificial, como a tecnologia está a mudar os investimentos em Portugal”, publicado em 2019 no ECO e escrito por Leonor Mateus Ferreira, venceu esta segunda-feira os Euronext Lisbon Awards na categoria Media Article.

Os prémio foram entregues na sequência da conferência anual organizado pela Euronext Lisbon – Via Bolsa – dedicada ao tema Finanças Sustentáveis. Os pontos altos da edição de 2020 do Via Bolsa — no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa — foram, por um lado, a conversa de Jorge Moreira da Silva, diretor da cooperação para o desenvolvimento na OCDE, com Isabel Ucha sobre finanças sustentáveis e, por outro, a intervenção no encerramento do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Este ano, os Euronext Lisbon Awards incluíram novas categorias a premiar. São elas: Sustainable Finance, para a iniciativa com maior impacto positivo em matérias ambientais, sociais ou de governo da sociedade; Settlement & Custody, para o intermediário financeiro com maior número de emissões de ações e obrigações registados na Interbolsa (e não admitidas à negociação); Growing Structured Finance, para o membro que gerou maior crescimento dos valores mobiliários; e ainda Issuer of the Year, para o emitente que realizou a operação com maior relevância e visibilidade no mercado de capitais português.

Entre a lista de premiados contam-se empresas como a Jerónimo Martins (Equity Champion Blue Chip), Novabase (Equity Champion PME), TAP (Issuer of the Year), Morgan Stanley (Market Member in Equity), Florint (Market Member in Bonds), Millennium investment banking (Growing Structured Finance), CaixaBank BPI (Book Runner Equity), Banco BPI (Book Runner Bonds), CaixaBank BPI (Research House), Morais Leitão (Law Firm Equity), Vieira de Almeida (Law Firm Bonds), entre outras.