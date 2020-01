Presidente e CEO do Abanca reuniram com EuroBic em Lisboa

Uma delegação do Abanca esteve esta segunda-feira na sede do EuroBic, onde a empresária angolana Isabel dos Santos está a vender a sua participação de cerca de 40%.

A comitiva espanhola, liderada pelo chairman do banco espanhol, Juan Carlos Escotet, e pelo CEO, Francisco Botas, foi vista a entrar nas instalações do banco português na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, segundo avança o Jornal Económico (acesso livre).

Isabel dos Santos anunciou na semana passada que ia sair da estrutura de capital do EuroBic, na sequência da polémica em torno do caso Luanda Leaks. A empresária angolana detém 42,5% do capital do banco liderado por Teixeira dos Santos. Na altura, Isabel dos Santos disse que havia interessados na aquisição da sua participação e que o processo ia ficar concluído “muito em breve”.

Além do Abanca, delegações dos outros bancos também se deslocaram à sede do banco nos últimos dias, de acordo com o mesmo jornal.

Em cima da mesa poderá estar não só a venda da participação de Isabel dos Santos. Fernando Teles, sócio da empresária angolana, também poderá envolver a sua posição de 37,5% neste negócio. Assim, quem comprasse as duas participações, ficaria com 80% do EuroBic.

O restante capital está repartido da seguinte forma: Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes (grupo Martal) e Sebastião Lavrador (ex- governador do Banco Nacional de Angola) detêm cada um 5% do capital; e há outros 5% dispersos por vários acionistas.