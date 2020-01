A ida de Bruno Fernandes para o Manchester United por 55 milhões de euros faz dele a segunda transferência mais cara do futebol português. A este valor acrescem cerca de 25 milhões de euros caso o ex-capitão do Sporting atinja determinados objetivos ao serviço do clube inglês. O topo da lista das transferências mais caras continua a ser ocupado por João Félix quando este trocou o Benfica pelo Atlético Madrid a troco de 120 milhões de euros no final da época passada.

O cheque de 50 milhões de euros pagos pelo Real Madrid ao FC Porto por Éder Militão, também no final da época passada, colocam-no no terceiro posto das transferências mais caras da liga nacional.

Segundo o site Transfermarkt, os 45 milhões de euros pagos pelo Mónaco ao FC Porto na época 2013/14, dão ao colombiano James Rodríguez o título de quarta transferência mais cara de um clube português.

Ederson, João Mário, Hulk, Axel Witsel e Falcao são os seguintes na lista, todos negociados por 40 milhões de euros.