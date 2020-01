5 coisas que vão marcar o dia

Vai ser uma sexta-feira agitada, dia em que é oficializada a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), quatro anos depois do referendo do Brexit. Em Portugal, esperam-se fortes perturbações nos serviços do Estado por causa da greve geral da Função Pública. Nas empresas, destaque para a apresentação de resultados da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Reino Unido sai (finalmente) da UE

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, é o dia em que o Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia, após sucessivos adiamentos depois da votação do Brexit no referendo de 2016. O “divórcio” será oficializado às 23h00, iniciando-se um período de transição, durante o qual Londres continuará a obedecer às regras europeias. Para já, a data simboliza a perda dos mandatos dos eurodeputados britânicos e o começo das negociações comerciais com o bloco, agora formado por apenas 27 Estados-membros.

Função Pública em greve geral

O dia vai ficar marcado pela greve geral da Função Pública. Os trabalhadores do Estado estão descontentes com a proposta de atualização salarial de 0,3% prevista no Orçamento do Estado para 2020 e exigem que o Governo vá mais longe. Esperam-se perturbações ao nível dos serviços públicos, nas escolas e até na segurança. Em contrapartida, não é esperado impacto direto nos transportes públicos.

Caixa divulga resultados anuais

A CGD apresenta hoje os resultados do ano completo de 2019, depois de ter fechado 2018 com lucros de 496 milhões de euros. O banco público, liderado por Paulo Macedo, viu o lucro aumentar para 640,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, uma subida expressiva de 272 milhões de euros face ao período homólogo. Em meados deste mês, o Expresso avançou que a CGD terá fechado 2019 com um resultado líquido de 800 milhões de euros, o que, a confirmar-se, será o melhor resultado da CGD desde 2007, ano em que alcançou lucros de 856 milhões.

BdP mede o pulso ao travão ao crédito

O banco central português volta a avaliar a medida macroprudencial para o crédito, medindo o pulso à eficácia da medida no travão à concessão de crédito pela banca. No final de maio de 2019, a entidade liderada por Carlos Costa afirmou que a banca estava a respeitar o travão, mas com “algum gradualismo”. O objetivo da medida é prevenir riscos para os bancos provocados pelo sobreendividamento das famílias, com efeitos nefastos para a economia.

Termina prazo para rendas acessíveis em Lisboa

Termina esta quarta-feira o prazo para apresentar candidaturas ao Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa. Todo o processo deve ser feito através do site Habitar Lisboa. Em causa está um programa direcionado para jovens e para a classe média, oferecendo 120 habitações a “preços que as pessoas podem pagar”, explicou o presidente da Câmara de Lisboa. Segunda as regras do PRA, as rendas não podem ultrapassar, um terço do rendimento líquido mensal do agregado habitacional.