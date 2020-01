Salários dos trabalhadores da Caixa vão subir 0,9%

Os salários dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos vão subir, em média, 0,9% a partir de abril. O anúncio foi feito pelo CEO Paulo Macedo, na apresentação de resultados relativos a 2019 do banco, com o gestor a explicar que quem recebe menos vai ter aumentos salariais acima desta média.

“Fechámos esta semana o acordo com os sindicatos. É sempre feito de cedências de parte a parte. É sempre uma questão de equilíbrio”, afirmou Paulo Macedo. O CEO explicou que “os salários mais baixos vão subir acima desse valor” e que, este ano, irão aumentar também o número de promoções por mérito.

O acordo de empresa abrange todos os sindicatos e levou o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) a desconvocar a greve que tinha marcado, de acordo com Paulo Macedo. O SBN tinha mesmo pedido a intervenção do Governo para conciliar as negociações com administração da CGD por considerar que havia intransigência no processo negocial por parte do banco público.

Em causa está a revisão do Acordo de Empresa que, segundo o sindicato, define o enquadramento laboral no grupo financeiro nos próximos dois anos. Com o regresso aos lucros, o banco tem vindo a realizar aumentos salariais, mas inferiores a 1%, o que tem levado a contestação por parte dos sindicatos.

A Caixa Geral de Depósitos tem atualmente 7.100 trabalhadores, sendo que saíram 575 em 2019, segundo as contas anuais, em linha com o previsto no plano estratégico. Para 2020, o banco público prevê reduzir o número de funcionários em mais 470 pessoas.