As praças norte-americanas arrancaram a semana com fortes ganhos, registando uma recuperação expressiva após as perdas acentuadas registadas na última semana por causa dos receios dos investidores quanto ao impacto do coronavírus. Só a queda no preço do petróleo acabou por impedir ganhos superiores.

O S&P 500 avançou 0,69% para 3.247,82, ao mesmo tempo, o Dow Jones subiu 0,47% para 28, 287,76 pontos. Mas o destaque da sessão, a primeira da semana, foi para o índice Nasdaq que subiu 1,32% para 9,271,98 pontos.

As empresas do setor tecnológico brilharam num dia que ficou marcado também por sinais positivos na maior economia do mundo — as encomendas à indústria americana aumentaram, contrariando as expectativas. O destaque entre as tech foi para a Alphabet, dona da Google, que, subiu 3,36% para 48,26 dólares, no dia em que apresenta os resultados.

O desempenho positivo de Wall Street só não foi mais expressivo por causa das empresas do setor petrolífero, com títulos como a Exxon Mobil ou a Chevron a cederem à queda dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais.

A possibilidade de o surto ter um impacto alargado no desequilíbrio da oferta causou uma forte quebra nos preços, levando o Brent a baixar dos 55 dólares, enquanto em Nova Iorque o WTI está nos 50 dólares. Ambos tocaram mínimos de 13 meses.

Segundo a Reuters, estará em cima da mesa uma proposta para que sejam retirados de circulação 500 mil barris por dia, enquanto o Wall Street Journal noticiou que a Arábia Saudita poderá mesmo aceitar limitar a produção em um milhão de barris. O grupo irá reunir-se a 14 e 15 de fevereiro e deverá, nessa atura, tomar uma decisão.