Os principais índices norte-americanos estão em alta, recuperando das fortes perdas da última sessão da semana passada, as piores registadas em quatro semanas, em resultado do alastrar do coronavírus.

O novo balanço avançado pela China pela China revelou que o número de mortos por causa do novo coronavírus de Wuhan subiu para 362 e o número de pessoas infetadas para 17.205. A epidemia espalhou-se a mais de duas dezenas de países.

Por forma a tentar limitar os danos causados pelas restrição de viagens para a China e paralisações dos negócios, o banco central chinês injetou 1,2 biliões de yuans (154,69 mil milhões de euros) nos mercados monetários asiáticos, ajudando a acalmar os investidores um pouco por todo o globo.

Ainda assim, a impedir um maior otimismo nos mercados está o facto de a China ter acusado os Estados Unidos da América (EUA) de espalharem o pânico devido à rápida expansão deste surto, ao restringirem viagens para o país. “São precisamente países desenvolvidos, como os Estados Unidos, com fortes capacidades e instalações de prevenção de epidemias que assumiram a liderança na imposição de restrições excessivas, contrárias às recomendações da OMS”, aponta o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Perante este cenário, o índice de referência S&P 500 sobe 0,31% para 3.265,66 pontos, acompanhando pelo industrial Dow Jones que avança 0,23% para 28.319,65 pontos. Pelo mesmo caminho seguiu o tecnológico Nasdaq, ganha 0,43% para 9.190,72 pontos.

A contribuir para este desempenho estão as ações da farmacêutica Gilead Sciences Inc que estão a subir 5,74% para 66,83 dólares, após a companhia ter anunciado que iria utilizar o seu método experimental, utilizado na cura do Ébola, para um número restrito de pacientes afetados pelo coronavírus.

A impedir uma subida superior, está a desvalorização do preço do petróleo, que arrasta as empresas do setor. O Brent está a cair 1,78% para 55,61 dólares, enquanto o WTI cai 1,07% para 51,01 dólares, em Nova Iorque. Isto apesar de a OPEP estar, segundo fontes citadas pela Reuters, a ponderar um novo corte na oferta para travar a queda dos preços.