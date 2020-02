Dados, dados e mais dados. A palavra é cada vez mais usada no contexto empresarial e cada vez mais um desafio organizacional. A pensar na crescente necessidade de profissionais que possam dar resposta ao “crescente impacto da tecnologia e dos dados” nas empresas, a Nova SBE acaba de lançar um mestrado em business analytics [análise de negócio], um programa pioneiro no país e que permite aos alunos fazer a ponte entre tecnologia e negócios e trabalhar em contexto real, em organizações.

“Vivemos na era das máquinas, da inteligência artificial e do desenvolvimento tecnológico que estão a mudar fundamentalmente a maneira como as organizações operam. Ao mesmo tempo, estamos cientes dos desafios que a humanidade está a enfrentar em todas as partes do mundo. E neste mundo, as instituições educacionais precisam de ajudar ao desenvolvimento de líderes que saibam pensar e usar de maneira ética e responsável a tecnologia e os dados ao serviço da nossa sociedade”, explica Leid Zejnilovic, codiretor académico e cofundador do Centro de Conhecimento em Data Science da Nova SBE, citado em comunicado.

Desenvolvido com base na rede e nas metodologias do programa desenvolvida pelo Fundação Data Science for Social Good e Universidade de Chicago, o mestrado permite a aquisição e aplicação de ferramentas técnicas de tratamento e análise de dados, e assenta na metodologia project-based.

“Os nossos alunos podem querer desenvolver novas empresas, resolver problemas práticos, criar empregos ou transformar negócios já existentes. Ou podem querer governar órgãos públicos que protegem o meio ambiente e as nossas vidas, lidam com questões de saúde, melhoram a justiça ou reduzem a pobreza. O que quer que os nossos alunos façam, precisamos de garantir que passamos competências práticas que possam resistir ao teste do tempo e contribuir para o desenvolvimento da humanidade e de um futuro sustentável. O programa de mestrado da Nova SBE em business analytics é a nossa maneira de contribuir para esse objetivo”, assinala o especialista.

O novo mestrado estará disponível a partir de setembro. A 2.ª fase de candidaturas a mestrado decorre até 29 de fevereiro.