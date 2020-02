Vem aí uma “grande baixa de impostos”. Foi António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que o anunciou, em pleno de debate do Orçamento do Estado para 2020, gerando expectativas perante a proposta orçamental para 2021. Centeno veio resfriar os ânimos, anunciando que, afinal, essa baixa no IRS será de 200 milhões de euros, um valor que, de resto, já não é novo. Há vários anos que está previsto, diz o ministro das Finanças.

“Essa medida anunciada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já está prevista à vários anos”, disse Mário Centeno, em entrevista à RTP. “Já estava calendarizado para esse ano, 2021″, acrescentou. “Estamos a falar de IRS, numa redução que pode envolver vários parâmetros do IRS”, e que cujo “impacto previsto [no Orçamento do Estado para 2021] é de 200 milhões”.

“É muito dinheiro”, atirou o ministro, lembrando que essa medida é só para o próximo ano, não entra nas contas do Orçamento que o Governo acabou de aprovar com votos a favor apenas do PS. “É uma medida para o OE2021. Acabámos de aprovar um OE que tem resultado positivo [um excedente de 0,2%]. É um momento decisivo para as contas públicas em Portugal”, salientou.

Esta meta de 0,2% de excedente não mexe, mesmo depois das propostas de alteração aprovadas nos últimos dias — que terão um custo de 40 milhões de euros. Questionado se mantém meta, Centeno diz que “sim”. “Os cálculos que fazemos são de que o OE que saiu da especialidade mantém a matriz inicial. Mantemos objetivo para 2020”, disse, salientando que “todas as estimativas sobre atividade económica mostram que Portugal está a acelerar”.