Plantel do Benfica vale mais 50 milhões que o do FC Porto

Cerca de 50 milhões de euros separam os valores dos plantéis de FC Porto e Benfica, os dois rivais que se defrontam esta noite (20h30, Sport TV), no Estádio do Dragão, num jogo que será decisivo para as contas finais do campeonato português. Os encarnados valem mais, mas os apostadores dão favoritismo à equipa da casa.

Os portistas seguem com um atraso de sete pontos para os encarnados, quando ainda faltam cumprir 14 jornadas. Em caso de vitória caseira, a corrida pelo título manter-se-á em aberto, com o FC Porto a reduzir a distância para quatro pontos, deixando o rival de Lisboa ao alcance. Caso contrário, se o triunfo cair para o lado do Benfica, os dez pontos de diferença abrirão ainda mais as portas do bicampeonato para os homens da Luz.

Fora das quatro linhas, naquilo que são as avaliações de mercado do site especializado Transfermarkt, a equipa de Bruno Lage também surge em posição de vantagem sobre a equipa de Sérgio Conceição: 50 milhões de euros à frente.

O plantel encarnado está avaliado em 333,8 milhões de euros, o que dá uma média de 13,35 milhões de euros por jogador. Rúben Dias, defesa central de 22 anos, é o elemento mais cotado: vale 38 milhões de euros. Logo atrás surgem o lateral espanhol Grimaldo (35 milhões) e avançado português Rafa Silva (30 milhões).

Já a turma azul-e-branca apresenta um valor de mercado de 271,9 milhões, atribuindo um valor médio de 10,9 milhões por jogador. Alex Telles, lateral esquerdo de 27 anos, será o mais valioso dentro de campo: 40 milhões de euros. Danilo e Corona também estão bem cotados: o médio português vale 30 milhões, o ala mexicano vale 25 milhões.

Apostas dão favoritismo aos dragões

Entre as casas de apostas, o FC Porto surge como favorito a vencer o jogo. Um euro apostado numa vitória portista rende entre 2,40 euros e 2,50 euros, segundo uma consulta em vários sites de apostas como o Placard, Bet.pt, Betclic ou A Nossa Aposta. Já um triunfo encarnado apresenta odds entre 2,80 e 2,90, sendo menos provável para os apostadores que o Benfica vença no Dragão. Um empate poderá render entre 3,15 euros e 3,35 euros por cada euro apostado.

Embora os portistas sejam favoritos, o resultado mais provável é um empate a um golo. Renderá 5,00 euros e 7,25 euros, nas mesmas casas de apostas. Se a vitória para o lado do FC Porto, 1-0 é o resultado visto como mais provável de acontecer: as odds situam-se entre 6,75 e 10. Por outro lado, caso o Benfica por 1-0, o rendimento será de 7,25 euros a 10,50.

Em relação aos homens do jogo, é Tiquinho Soares quem reúne maior consenso para decidir a partida: apostar um euro num golo do ponta-de-lança brasileiro poderá render-lhe entre 2,60 euros e 2,75 euros. Marega e Zé Luís estão também bem cotados.

Do lado do Benfica, as atenções estarão viradas para Vinicius: um golo do brasileiro poderá valer 2,80 euros por cada euro jogado. Seferovic e Dyego Sousa também estão na linha da frente.