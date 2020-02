5 coisas que vão marcar o dia

O dia será marcado pela reunião do Governo com os sindicatos da Função Pública, onde serão retomadas as negociações sobre aumentos salariais. Será também lançado o primeiro concurso de rendas acessíveis do Governo, para habitações em Mangualde. Em Lisboa vai ser apresentado o plano estratégico para o turismo na capital, bem como um balanço deste. Serão ainda conhecidos dados do INE relativamente aos nascimentos em Portugal.

Governo reúne-se com sindicatos da Função Pública

Os sindicatos da Função Pública vão ter um encontro com o ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, para negociarem aumentos salariais e o quadro estratégico plurianual. Os representantes dos trabalhadores do Estado continuam a defender subidas salariais mais expressivas que os anunciados 0,3%, que apelidaram de “insultuoso”. O Governo acenou com um aumento extra que deverá revelar esta segunda-feira.

Arrancam candidaturas ao primeiro concurso de rendas acessíveis do Governo

Esta segunda-feira arranca o primeiro concurso por sorteio de habitações em arrendamento acessível do programa nacional. Terá 18 casas disponíveis, com valores de renda entre os 215 e os 287 euros, localizadas em Mangualde, em Viseu. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que gere o programa, prevê realizar mais iniciativas neste âmbito durante este ano.

Anacom levanta o véu ao leilão do 5G

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) vai realizar uma conferência sobre o leilão da rede 5G, onde poderá apresentar ao público o caderno de encargos do leilão. Este evento acontece depois de o Governo ter apresentado a estratégia nacional para o 5G, na semana passada, onde definiu que as receitas do leilão de frequências vão ser totalmente afetas a um novo Fundo para a Transição Digital.

Qual é o plano estratégico para o turismo em Lisboa?

Será apresentado esta segunda-feira o Plano Estratégico para o Turismo da Região de Lisboa 2020-2024. Nesta apresentação, onde estará presente o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, é feito um balanço do desempenho do turismo na região e apresentada a estratégia e o programa de ações a implementar até 2024.

Estão a nascer mais crianças?

O Instituto Nacional de Estatística publica, esta segunda-feira, os dados preliminares das Estatísticas Vitais de 2019, que dão informação sobre quantos nascimentos se registaram em Portugal. Em 2018, a natalidade aumentou, mas o saldo natural manteve-se negativo, pelo décimo ano consecutivo.