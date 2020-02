O acordado entre as partes estará concluído no último trimestre de 2020 e supõe que a adquirente pague 1 002 milhões de euros em dinheiro pela totalidade dos negócios dos ramos Vida, Pensões e Poupança, Propriedade & Danos que a companhia francesa decidiu alienar nos três países do centro e leste europeu.

Citado num comunicado do grupo francês, Thomas Buberl, CEO da AXA, afirma que a transação “marca mais um passo na simplificação da AXA”. As operações na Europa Central e Oriental “beneficiarão da forte presença da UNIQA e da experiência na região para criar novas oportunidades de crescimento com um foco contínuo na entrega de propostas de valor ao cliente”, concluiu.

A AXA polaca representa uma base de 3,2 milhões de clientes e receitas que alcançaram 585 milhões de euros em 2018. Em acréscimo, a atividade da seguradora francesa na República Checa e na Eslováquia engloba 1,6 milhões de clientes. Com a direção regional instalada em território checo, a gestão é feita por uma equipa ativa nos dois países. O mercado checo e o eslovaco equivalem a uma receita conjunta em torno dos 170 milhões de euros.

A AXA adianta ainda que a venda não terá impacto significativo nos lucros do grupo, mas espera que a concretização da transação resulte num impacto positivo de dois pontos no rácio de solvência do grupo.