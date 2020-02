É no mítico Palácio da Bolsa, no Porto, que decorre de 20 a 23 de fevereiro a 17.ª edição da Essência do Vinho. O evento vai contar com provas de vinhos de mais de 400 produtores, quatro mil referências e 100 especialistas de vinho internacionais. Este evento representa um encaixe de aproximadamente 3,5 milhões de euros para a cidade do Porto, sendo que mais de um milhão direciona-se ao alojamento.

“A relação entre o turismo e o vinho ficou bem evidente, considerando que dois em cada três (66%) dos visitantes que residiam fora da area metropolitana do Porto viajaram propositadamente para o evento. O Essência do Vinho tem revelado enorme capacidade de atração turística, com a crescente participação de estrangeiros no evento (desde 2016, uma taxa de crescimento média anual de 64,5%)”, explica a empresa em comunicado, de acordo com um estudo realizado pelo ISAG – European Business School.

Relativamente ao público presente na edição de 2019, o estudo permitiu verificar que o perfil mais frequente dos visitantes foi o de consumidor curioso e interessado pela área do vinho (87,5% afirmaram ter elevado nível de interesse), seguido do consumidor regular de vinhos (63,2% consumiam pelo menos duas vezes por semana) e, por fim, o consumidor com fortes conhecimentos vínicos (46,7%).

O evento vai trazer a cidade do Porto uma significativa comitiva de especialistas internacionais, jornalistas, críticos de vinho, sommeliers, wine educators e importadores de mais de dez nacionalidades distintas. Entre as caras mais conhecidas estará Sarah Ahmed, jornalista e crítica de vinhos britânica que será uma das moderadoras do evento e Charles Metcalfe, um dos fundadores do International Wine Challenge (IWC).

Parte dos convidados irá elege o “Top 10 Vinhos Portugueses”, horas antes do início da abertura do evento ao público. A entrada diária, inclui oferta de copo de provas, pode ser adquirida online previamente por 20 euros.

(Notícia atualizada às 17h46)